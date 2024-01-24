"Ракета за ракетою прилітали": очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів

Напередодні російська терористична армія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Відомо про 18 загиблих, 8 з яких окупанти вбили у Харкові. Також у цьому місті загинула 9-річна дівчинка. У Києві кількість потерпілих перевалила за два десятки людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ракетний удар по Харкову

Росіяни вдарили ракетами по спальних районах Харкова у кілька хвиль.

"О сьомій ранку - була друга хвиля атаки. Коли чимало людей були вдома. Як будівлі нищать удари, випадково зафіксувала власниця розплідника лабрадорів. Російська ракета знищила цілий підʼїзд багатоповерхівки. З-під завалів вдалося винести 27 харківʼян", - каже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Вирва у Харкові

Поранено понад півсотні людей. Серед них - восьмеро дітей. У лікарнях лишаються десятки потерпілих. Біля зруйнованого будинку чергували рідні людей, які не виходять на звʼязок. Вони сподіваються: їх вдасться знайти живими.

Наслідки удару по Харкову

"Вони були вдома. Зрізало квартиру. Лише один під'їзд залишився", - кажуть родичі потерпілих.

Люди кажуть: настільки інтенсивного обстрілу у цьому районі давно не було.

"Інтенсивність була дуже сильною. Ракета за ракетою прилітала", - кажуть місцеві.

Житель Харкова у зруйнованій квартирі

Пан Володимир каже, що його квартира перетворилась на друзки. Він із мамою дивом вижив.

Це була комбінована атака різними видами ракет - С-300, "Іскандери" та Х-32. Другою хвилею підступно били по тих місцях, де саме тривала рятувальна операція.

"У дві хвилі, тому що намагалися напевно зачепити найбільшу кількість населення, людей, служб, які прибували на місце, в тому числі, і для ліквідації наслідків", - каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Десятки багатоповерхівок понівечено. Тисячі осель під час морозів лишилися без опалення та електрики. У постраждалих районах розгорнули пункти обігріву. Вибиті вікна закривають дошками. Понад дві сотні рятувальників розбирають знищені будівлі.

Ракетна атака по Києві

Російські окупанти також у ніч проти 23 січня обстріляли і Київ. Ось, що про атаку говорять жителі Києва:

"Добре, що був накритий ковдрами, бо ковдри на себе прийняли основний вогонь. Медики спрацювали добре, без зашиття, накладання легких медичних", - каже постраждалий Станіслав Малюшицький.

Наслідки ракетного удару по Києву 23 січня. / Фото: Associated Press

"Спочатку був вибух. Червоне небо. Ми швидко побігли в туалет, потім бабах. Дивимось - усе палає", - каже киянин Костянтин Ключник.

Читайте також: