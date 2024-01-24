"Ракета за ракетою прилітали": очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів

Окупанти вкотре вдарили по житлових масивах.
Напередодні російська терористична армія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Відомо про 18 загиблих, 8 з яких окупанти вбили у Харкові. Також у цьому місті загинула 9-річна дівчинка. У Києві кількість потерпілих перевалила за два десятки людей.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Ракетний удар по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по спальних районах Харкова у кілька хвиль.
"О сьомій ранку - була друга хвиля атаки. Коли чимало людей були вдома. Як будівлі нищать удари, випадково зафіксувала власниця розплідника лабрадорів. Російська ракета знищила цілий підʼїзд багатоповерхівки. З-під завалів вдалося винести 27 харківʼян", - каже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Поранено понад півсотні людей. Серед них - восьмеро дітей. У лікарнях лишаються десятки потерпілих. Біля зруйнованого будинку чергували рідні людей, які не виходять на звʼязок. Вони сподіваються: їх вдасться знайти живими.
"Вони були вдома. Зрізало квартиру. Лише один під'їзд залишився", - кажуть родичі потерпілих.
Люди кажуть: настільки інтенсивного обстрілу у цьому районі давно не було.
"Інтенсивність була дуже сильною. Ракета за ракетою прилітала", - кажуть місцеві.
Пан Володимир каже, що його квартира перетворилась на друзки. Він із мамою дивом вижив.
Це була комбінована атака різними видами ракет - С-300, "Іскандери" та Х-32. Другою хвилею підступно били по тих місцях, де саме тривала рятувальна операція.
"У дві хвилі, тому що намагалися напевно зачепити найбільшу кількість населення, людей, служб, які прибували на місце, в тому числі, і для ліквідації наслідків", - каже голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Десятки багатоповерхівок понівечено. Тисячі осель під час морозів лишилися без опалення та електрики. У постраждалих районах розгорнули пункти обігріву. Вибиті вікна закривають дошками. Понад дві сотні рятувальників розбирають знищені будівлі.
Ракетна атака по Києві
Російські окупанти також у ніч проти 23 січня обстріляли і Київ. Ось, що про атаку говорять жителі Києва:
"Добре, що був накритий ковдрами, бо ковдри на себе прийняли основний вогонь. Медики спрацювали добре, без зашиття, накладання легких медичних", - каже постраждалий Станіслав Малюшицький.
"Спочатку був вибух. Червоне небо. Ми швидко побігли в туалет, потім бабах. Дивимось - усе палає", - каже киянин Костянтин Ключник.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Руйнівна потрійна атака росіян по Харкову! Потрощено оселі, кав'ярні, крамниці – є постраждалі
Нагадаємо, окупаційна армія Росії протягом минулої доби тричі атакувала Харків ракетами. Після удару по місту ввечері 23 січня постраждали дев’ять людей, серед них – 4-річна дитина.
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