Ракета ATACMS: військові експерти пояснили, чому її складно збити та як це вплине на перебіг війни в Україні

Україна отримала і вперше застосувала ракети ATACMS. ЗСУ запустили їх по аеродромах окупантів у захоплених Бердянську та Луганську. Військові експерти кажуть, що їхнє застосування матиме вплив на фронт.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Для запуску ATACMS можна використовувати установки HIMARS і MLRS M270, які є в України. Про те, що США передали ракети ATACMS дальністю 165 кілометрів, стало відомо лише після ударів по ворожих аеродромах.

"Це касетний боєприпас, він неймовірно добрий, там є 950 субелементів М74, така собі кулька десь у межах до 6 см, начинена вибухівкою. Працює в радіусі 130 метрів. Вона неймовірно багато висікає, все, що може висікатися, і от маємо хороший результат у частині завдавання ударів, де базується їхня армійська техніка", - каже військовий експерт Петро Черник.

Шматок ракети ATACMS після її застосування на фронті / Фото з відкритих джерел

І це водночас, що перше покоління ATACMS не має системи корекції за супутниковим сигналом GPS.

"Якщо здійснити такі самі удари ATACMS, наприклад, по Севастополю, то удар кількома ракетами по Севастопольській бухті міг би також прошити і значну кількість кораблів. І потім ремонт цих кораблів міг би розтягнутися на місяці й роки", - каже військовий експерт Михайло Самусь.

Утім, ATACMS з такою дальністю запуску до Криму наразі не дістають. А тому поки потрібно зачистити південний фронт. Паралельно касетні боєприпаси, маючи разючу руйнівну силу, здатні посипати оборону окупантів і на Донбасі.

"Ми коли отримали на озброєння HIMARS, тоді противник був змушений відтягувати свою логістику, свої командні пункти на дальність більше 80 км від лінії фронту, зараз йому доведеться відтягувати аж уже за 200 км, а це, якщо подивитися на карту, то в разі з Донбасом – це вже територія Росії, а в разі з південним фронтом – це вже Азовське море, Чорне або Крим", - каже Михайло Самусь.

Ракета ATACMS / Фото: Getty Images

Ракету ATACMS складніше перехопити системами ППО через високу швидкість (аж до 3 Махів), ракета має круту траєкторію польоту та коригує свій напрямок.

Також ATACMS запускаються з наземних платформ, а отже, менш помітні, на відміну від Storm Shadow, які виходять на полювання під крилами СУ-24М. Кожен виліт авіації може завчасно побачити ворог.

У разі з ATACMS установки HIMARS мають ефект непомітності, вони швидко їх випустять і так само швидко зникнуть. Якщо таких ракет від США буде більше - військові переконані, що це наблизить перемогу.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть далекобійні ракети ATACMS Україні на постійній основі. Він подякував Америці "за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці".

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