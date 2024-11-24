"Ракети кажуть самі за себе": начальник Генштабу натякнув, чи використовували ATACMS по Росії

Україна буде боротися з противником всіма засобами, які є в розпорядженні ЗСУ.

Днями з'явилась інформація, що Збройні сили України уразили арсенал РФ в Брянській області. У ЗМІ кажуть, що Україна застосувала далекобійні ракети ATACMS, дозвіл на використання яких по російській території дали Сполучені Штати Америки.

Анатолій Баргилевич, начальник Генерального штабу ЗСУ в інтерв'ю ТСН Тиждень зазначив, що не може прямо відповісти на це питання, адже "такі речі не анонсуються, а ракети кажуть самі за себе".

"Я тільки хочу зазначити, що ми будемо боротися з противником всіма силами та засобами, які є в розпорядженні збройних сил України. Та знищувати його на своїй території і на території його. Всіма наявними силами, які є в нашому арсеналі", – підкреслив начальник Генштабу.

Нагадаємо, що Україна може спрямувати черговий удар західними ракетами по Ростовській області РФ, оскільки там розташовано багато стратегічних об'єктів, які можуть стати потенційними цілями ЗСУ.