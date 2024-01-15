Ракети КНДР луплять по Україні: Коваленко розповів, що відомо про зброю, якою РФ ударила по Харкову

За словами експерта, Захід від 2019 року знав, що РФ передає КНДР свої технології.

Офіс генерального прокурора України отримав перші докази того, що по Харкову була застосована балістична ракета, виготовлена Північною Кореєю.

Які ракети могла передати КНДР Росії та скільки їх у них є, в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“У Північній Кореї ракет багато, вони їх виробляють десятки років, і модифікації та номенклатури різних типів у них також дуже багато. Вони не тільки виробляють їх для себе, вони ще й експортували. Привіт санкціям від колективного Заходу. Щодо тих ракет, які використовувалися по Харкову, то це була ракета KN-23”, - каже Олександр Коваленко.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

За його словами, цю ракету було повністю створено за технологіями Російської Федерації.

“Її ракета 9М723, яку використовують ОТРК “Іскандер”. І Північна Корея її презентувала 2019 року. Захід про це знав, наші міжнародні партнери весь цей час знали, що Північна Корея отримує від Росії відповідні технології. Зараз ми ці ракети бачимо, як вони б'ють по наших мирних містах у тиловій Україні”, - розповів Олександр Коваленко.

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