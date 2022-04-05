"Ракети летіли від нього": Зеленський не впевнений, що Лукашенко не вступить у війну

"Ракети летіли від нього": Зеленський не впевнений, що Лукашенко не вступить у війну

Президент вважає, що кожен лідер повинен слухати свій народ.

Немає впевненості у тому, що Білорусь відкрито не вступить у російську війну проти України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав 5 квітня в інтерв’ю українським ЗМІ.

"Кожен лідер повинен слухати свій народ. Ми можемо дивитися на того ж самого Лукашенка. На жаль, ситуація така, яка є між нашими державами. На жаль, ракети летіли від нього. Він прекрасно це розуміє. Але які там кроки він робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не увійде, не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо до кінця, війна не закінчилася. Ми цього не знаємо", - зауважив глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що народ Білорусі проти війни з Україною. "Якщо наводити трагічну статистику, то можна побачити, що у білорусів відношення набагато краще до українців, ніж у росія. Це правда".

Як повідомлялося, росіяни почали використовувати аеропорт міста Брест у Білорусі для обстрілів України. Втім, радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло в сторону". За його словами, Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України.

Читайте також: