Ракети на Київ, Харків і Павлоград: все, що відомо про жахливі наслідки російської атаки

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Атака була комбінованою — десятки різних типів ракет летіли на Київ та Павлоград, балістикою знову били по житловій забудові Харкова. Цинічний наліт прокоментував Валерій Залужний. На жаль, уже відомо про десятки поранених, є й загиблі.

Деталі чергової кривавої атаки Кремля розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Атрем Зябкін.

Росіяни нанесли масований ракетний удар

23 січня рашисти влаштували чергову масовану ракетну атаку. Близько 4 ночі у Повітряних силах застерегли про загрозу балістики на Сході. Згодом вибухи пролунали у Харкові.

Харків під ударом

За кілька хвилин мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни б’ють по житловій забудові міста, у Харківській ОВА попросили містян негайно спуститися в найближчі укриття. Місцеві журналісти повідомили про три влучання — всі балістикою і всі по цивільних об’єктах.

Згодом у мережі з’явились перші фото та відео наслідків російського терору. Щонайменше 4 влучання зафіксували у передмісті Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено газопровід. Влучили рашисти і про житловій багатоповерхівці, повністю зруйнувавши цілий під’їзд. А ось такий вигляд має зруйнована вщент санаторна школа. Колись тут навчалися діти, які потребували постійного нагляду лікарів.

Харків . Русня не люди pic.twitter.com/WinBV1rkvC — Нана (@FL890Xd0rKGMoNk) January 23, 2024

Близько 7 ранку на Харків полетіли нові ракети — уже не балістичні, а крилаті Х-22. Наслідками нової ракетної хвилі у своїх соцмережах поділився радник міського голови Харкова В’ячеслав Хітрін. Під прямим ударом рашистів опинилась колись густонаселена Північна Салтівка. Приголомшливі кадри порятунку постраждалих опублікували у Національній поліції.

Харків: відео з місця російського обстрілу



росія - країна-терорист!



ХС pic.twitter.com/sraZvcDAW9 — Червона Калина (@SvetlanaValent8) January 23, 2024

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Рашисти ж знову брешуть і цинічно заявляють, що вдарили по базі іноземних найманців. В реальності ж, в результаті терористичної атаки по Харкову пошкоджено 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон і все це у мінусову температуру. З місця російського прильоту у прямий ефір вийшов мер Терехов.

Відомо про 5 загиблих та 57 постраждалих тільки у Харкові. Серед поранених є восьмеро дітей — всіх їх у стані середньої важкості рятувальники уже передали медикам.

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Рашисти атакували Київ та область

Гучно зранку 23 січня було і в Києві. На українську столицю ворог спрямував цілий шквал ракет.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, на місто летіли аж дві хвилі ракет. Більшість з них збила ППО — уламки ворожих ракет пошкодили житлову забудову у 4 районах столиці. Відомо про щонайменше 18-х постраждалих. З місця падіння однієї з ракет, яка потрапила в багатоповерхівку, але, на щастя, не розірвалася, працювала наша колега — кореспондентка “Сніданку з 1+1” Анна Мартищук.

Інформацію станом на 10:20 23 січня опублікував начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, у Києві від російської атаки зазнали руйнувань десятки різних локацій.

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Прилетіло і по Павлограду у Дніпропетровській області. Внаслідок ракетного нальоту в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка, пошкоджено 8 багатоповерхівок, а також дві школи. І це лише попередні дані.

Відреагував на російський терор і особисто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він назвав точну кількість ракет, яка летіла на Україну, і уточнив, скільки з них вдалося збити силам ППО. За словами генерала, здебільшого рашисти били балістикою.

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Частина ракет не долетіла?

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, частина російських ракет взагалі не долетіла до цілей через свою застарілість та роботу засобів радіоелектронної боротьби. Тож, дякуємо нашим силам ППО за їхню професійність. Саме вони відчайдушно бережуть наше небо.

Ось ці приголомшливі кадри показав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Українським бійцям знову вдалося неможливе — збити ракету зі звичайного кулемета Browning.

Одну з ракет вдалось знищити кулеметом «Браунінг», — командувач Сил оборони Сергій Наєв.

Кулеметом! pic.twitter.com/CA1MpwcyOd — Східний Вітер (@IIrrrak) January 23, 2024

Команда ТСН.ua висловлює свої співчуття родичам і друзям загиблих та постраждалих від російського терору. Ми віримо, що час розплати обов'язково настане.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАКЕТИ НА КИЇВ І ХАРКІВ! Десятки ударів по цивільних і жахливі наслідки! ЗАЛУЖНИЙ ЗРОБИВ ЗАЯВУ!

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