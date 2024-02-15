“Ракети нарізали кола”: Жданов розповів, як Росія хотіла “надурити” українську ППО і коли може вдарити знову

Вранці 15 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. 13 із 26 ракет знищили Сили протиповітряної оборони. Ворожі цілі атакували західні, центральні та південні регіони — вони довго “нарізали кола” перед тим як завдати удару.

Як російська армія намагалася “надурити” ППО, куди намагалася поцілити та коли може вдарити знову, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим Росія вдарила по Україні

Як повідомили в Повітряних силах України, вранці 15 лютого Сили ППО знищили 13 з 26 ракет під час масованої комбінованої російської ракетної атаки.

Загалом зафіксували:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

2 зенітні керовані ракети С-300.

Чому вдалося збити лише половину ракет

ППО вдалося збити половину російських ракет, випущених по Україні під час атаки. За словами Олега Жданова, причина, в першу чергу, у наявності засобів протиповітряної оборони.

Військовий експерт каже, що сьогоднішній масований удар був типовим, але мав одну особливість — цього разу Росія не використовувала “шахеди” одночасно з ракетами.

“Це може свідчити про те, що йде накопичення дронів — немає у них достатньої кількості. Тому що вони зазвичай дрони використовують для навантаження нашої системи протиповітряної оборони разом із ракетами. Скоріше за все, вони їх накопичують. А в проміжках між ракетними ударами будуть застосовувати дрони. Хоча ви знаєте, що передбачити російську сторону дуже важко”, — розповів Олег Жданов.

В іншому, за його словами, була звичайна географія атаки. Російська армія охопила майже всі регіони України. Це також посприяло тому, що збили всього 50% цілей.

“Ракети були дуже різноманітні: крилаті ракети, і “Калібри”, і Х-101, Х-555, і балістичні ракети. Так от у нас тут проблема. Крилаті ракети ми більш-менш позбивали, і навчилися це робити в багатьох регіонах країни. Сказати, що в нас достатньо комплексів, не можна на сьогоднішній день. Але, тим не менш, у нас є чим їх збивати. А от з балістикою ми можемо боротися в Києві і підступах до міста. А в решті регіонів балістика, на жаль, досягла кінцевої мети — влучила в об’єкти”, — каже Олег Жданов.

Навіщо ракети кружляли навоколо міст

Російські ракети кружляли навколо міст та перелітали з одного регіону до іншого під час атаки, щоб заплутати українську систему ППО, пояснив військовий експерт.

“З одного боку заплутати, а з іншого — виявити, де вона є. Ось навколо Тернопільської області ракета нарізала кола. І якщо б там було достатньо засобів ППО, вони б її намагалися збити. Можливо, були вимкнуті всі радіолокаційні станції, вони могли засікати їх розташування. Ракета могла бути так запрограмована. Ракети, які пройшли Луцьк, йшли в бік кордону з Польщею, і Польща знову була змушена піднімати авіацію. А потім вони повернули на Львівську область і влучили в об’єкти на її території. Крилаті ракети програмуються, маршрут прокладається за допомогою GPS-навігації, тому вони так і роблять”, — розповів Олег Жданов.

Рух російських ракет під час масованої атаки 15 лютого / Фото: Monitorwar

Куди цілила Росія

Військовий експерт каже, що судячи із влучань під час атаки, цілями російської армії була цивільна інфраструктура. За словами Олега Жданова, сьогодні ворог зосереджує основні зусилля по військових об’єктах у прифронтовій зоні.

“Це Запоріжжя, Дніпро і решта населених пунктів менших за розмірами, але ближче до лінії фронту. Вони намагаються там дістати наші резерви. А все решта по території України — в основному це інфраструктурні об’єкти, знову ж таки, для дратування цивільного населення і примушування його до миру за будь-яку ціну. Подивіться, яку зараз Росія розгорнула інформаційну кампанію стосовно перемовин, як вони їм потрібні, що вони готові, і що вони хочуть, але з урахуванням реалій на лінії фронту”, — розповів Олег Жданов.

Коли може бути наступна масована атака

Олег Жданов каже, що Росія має змогу завдати повторного ракетного удару по Україні хоч завтра. За даними нашої розвідки, РФ накопичила до 1000 ракет.

“З урахуванням тих ракетних ударів, які вони наносили по нашій території, і якщо додати те, що Росія до 100 ракет різного типу виробляє на місяць, то цей баланс 900-1000 ракет на сьогоднішній день в Росії зберігається. Перерва може бути тільки в доставці цих ракет, тому що деякі з них абсолютно нові, фактично з конвеєра потрапляють на аеродром”, — розповів військовий експерт.

Крім того, ракети, які везуть зі складів, потрібно обслуговувати і відновлювати.

“Якщо вони старі, ще радянські з запасів — типу Х-101, Х-55 і Х-22, Х-59. Так що час займає транспортування, технічна підготовка цих ракет. Ми не знаємо, скільки вони заготовили зараз, тому і повтор може бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт доступно пояснив, чому ППО збиває "Шахеди" та ракети над містами.

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