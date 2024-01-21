Ракети падають, а "Шахеди" не долітають: у Генштабі розсекретили, як працює система "Покрова"

Стариков зауважив, що робота РЕБ – малопомітна, але надзвичайно важлива.

Начальник управління РЕБ Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ Андрій Стариков вперше розказав, як працює секретна система "Покрова" і пояснив сам принцип РЕБ.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій.

Стариков зауважив, що робота РЕБ – малопомітна, але надзвичайно важлива.

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"Будь-який прилад, який використовує електромагнітний спектр для свого функціонування, на нього можна впливати засобами РЕБ. Це і наземні засоби, і БПЛА морського базування, це і високоточна зброя, на кшталт крилатих ракет чи "шахедів". Наприклад, ви користуєтеся ключами для блокування автомобіля. Можна зробити так, що він просто не спрацює", – каже начальник управління РЕБ.

Він пояснив, що кожна крилата ракета має в собі систему супутникового наведення. Разом з нею є ще й іннерційна система.

"Вона теж наводить, але має велику похибку. Для того, щоб цю похибку зменшити, працює система супутникової навігації, яка коригує і визначає місцеположення. Якщо систему супутникової навігації заблокувати, то похибка буде збільшуватися. І в цьому випадку крилата ракета стає не високоточним боєприпасом, а звичайним. Якщо блокується система, то крилата ракета набирає висоту. І стає помітною для систем ППО", – пояснив Андрій Стариков.

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Ракети падають, а "Шахеди" не долітають. В Генштаб розсекретили, як працює система "Покрова"