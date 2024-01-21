Ракети падають, а "Шахеди" не долітають: у Генштабі розсекретили, як працює система "Покрова"

Стариков зауважив, що робота РЕБ – малопомітна, але надзвичайно важлива.
Начальник управління РЕБ Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ Андрій Стариков вперше розказав, як працює секретна система "Покрова" і пояснив сам принцип РЕБ.
Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій.
Стариков зауважив, що робота РЕБ – малопомітна, але надзвичайно важлива.
"Будь-який прилад, який використовує електромагнітний спектр для свого функціонування, на нього можна впливати засобами РЕБ. Це і наземні засоби, і БПЛА морського базування, це і високоточна зброя, на кшталт крилатих ракет чи "шахедів". Наприклад, ви користуєтеся ключами для блокування автомобіля. Можна зробити так, що він просто не спрацює", – каже начальник управління РЕБ.
Він пояснив, що кожна крилата ракета має в собі систему супутникового наведення. Разом з нею є ще й іннерційна система.
"Вона теж наводить, але має велику похибку. Для того, щоб цю похибку зменшити, працює система супутникової навігації, яка коригує і визначає місцеположення. Якщо систему супутникової навігації заблокувати, то похибка буде збільшуватися. І в цьому випадку крилата ракета стає не високоточним боєприпасом, а звичайним. Якщо блокується система, то крилата ракета набирає висоту. І стає помітною для систем ППО", – пояснив Андрій Стариков.
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Ракети падають, а "Шахеди" не долітають. В Генштаб розсекретили, як працює система "Покрова"
Нагадаємо, що під час ранкової атаки 13 січня понад 20 російських ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам радіоелектронної боротьби. За словами речника ПС Юрія Ігната, ракети або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або на них вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.
В Інституті вивчення війни (ISW) уже заявили, що це може бути переломним моментом для українських можливостей РЕБ.
Натомість військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман вважає, що поки зарано говорити про перелам у війні. Важливо, щоб такі дії були системними.