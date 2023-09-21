"Ракети прилітають саме в такий час": Жданов пояснив, коли найчастіше атакує РФ

Росія, як і раніше, найчастіше здійснює атаки по Україні в нічний час, ближче до ранку.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що саме в цей час пильність операторів протиповітряної оборони може бути заниженою, адже вони вже втомилися за ніч.

“Вам скаже будь-який лікар, що це саме той час, коли людина хоче спати. І коли знаходишся на бойовому чергуванні, то світанок – це самий важкий час. Коли вже втомилися за ніч, очі закриваються. І тому пильність операторів може бути заниженою. Це класика, початок всіх операцій припадає на четверту-п’яту ранку, ну шоста година сама пізня. Тому і ракети прилітають саме в такий час” – пояснив він.

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні рано вранці 21 вересня. Під ударом опинилися Київ, Черкаси, Рівне, Хмельницька та Львівська області. Армія РФ випустила 43 крилаті ракети, 36 з них збили українські військові.

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