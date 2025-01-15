"Ракети з імітацією ядерного заряду": експерт назвав сценарії масованих ударів по Україні до кінця зими

Російська армія повернулась до тактики обстрілів ракетами, бойова частина яких імітує ядерний заряд. Чого саме чекати у другій половині календарної зими — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Сьогоднішні удари ворога були сконцентровані по об’єктах енергоінфраструктури на заході нашої країни. Російська армія діє максимально зухвало, підступно, але треба визнати, що гатить раціонально для себе. Вони намагаються зруйнувати ті критичні об’єкти нашої інфраструктури, від яких ми залежимо і відновлення яких може зайняти дуже багато часу", — каже Владислав Селезньов.

За словами експерта, ключове в тому, що ворог має достатню кількість ресурсів для проведення масованих ракетно-дронових атак.

"Практика свідчить, що армія країни-агресорки діє за сталою схемою — спочатку атакує за допомогою дронів, щоб виявити та зафіксувати місця розташування ключових елементів систем ППО та протиракетної оборони української армії", — каже Селезньов.

Та продовжує: "Ворог повернувся до практики використання ракет типу Х-55 з бойовою частиною, яка імітує ядерний заряд. Чому? Тому що такі ракети у росіян є. В тому числі ті, які ми передавали в рамках газової угоди кілька десятків років тому. Для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО, ворог використовує і такі типи ракет. Він розмірковує над перспективою і про подальші ракетно-дронові атаки".

Загроза для Києва

На думку Селезньова, Київ як столиця залишається найбільш захищеним регіоном країни.

"Хоча є певні моменти, на які варто звернути увагу. Днями була ворожа атака дронів. "Шахед" залетів з боку Вишгорода. Через Оболонь на Рибальський острів, потім на Русанівку, потім повернув на Бориспіль, розвернувся і зі сходу на захід пролетів Київ. Вийшов в районі Ірпіня, полетів на Житомирщину, там розвернувся і знов подолав той самий маршрут. "Шахед" вештався над територією столиці і ми не мали змоги його знищити", — каже експерт, аналізуючи відкриту інформацію моніторингових каналів.

Та додає: "Чи пов’язано це з тим, що частина персоналу мобільних вогневих груп переведена до Сухопутних військ, чи якісь інші причини цьому сприяли — сказати складно. Але факт залишається таким, що мобільних вогневих груп нам не вистачає. Я так розумію, що ми зараз, намагаючись закрити певні питання, пов’язані з нестачею особового складу на фронті, починаємо вихолощувати наші можливості щодо надійної та ефективної протиповітряної та протиракетної оборони. В тому числі за рахунок зменшення кількості тих самих МВГ. А ворог шукає наші слабкі місця в нашій системі ППО, щоб гарантовано досягти певних результатів".

За словами експерта, те, що діяльність Сил оборони України спрямована на знищення всіх елементів, які забезпечують реалізацію ворожих планів — це чудова новина.

"Якщо літаки російської армії не матимуть достатньо авіаційного палива — це буде ок. Якщо нам вдасться пошкодити портову інфраструктуру у Новоросійську — це буде чудова новина", — каже Селезньов.



Сценарії другої половини зими

Про наступні 6 тижнів календарної зими колишній речник Генштабу каже наступне: "Дякувати Богу та погодним умовам, перша половина зими була лайтова. Не було наднизьких температур. Але я точно впевнений, що ворог точно скористається цією нагодою (низькими температурами — Ред), щоб додати до складних погодних умов вплив на нашу енергетику за допомогою своїх ракет та дронів. Не варто сподіватись на те, що першу половину зими ми подолали, а попереду нас чекають добрі часи. Ворог буде продовжувати свої атаки та тактику ракетного терору. Щодо "Орешніка", то варто дивитись на заяви американських дипломатів. Живемо буденним життям, але не ігноруємо сигналів повітряних тривог".

Терміново! Зліт ТУ-95 МС! Ракетна небезпека для України!

Раніше повідомлялось про те, що РФ вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і дронами.

Читайте також: