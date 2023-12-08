"Ракетна атака може повторитись": військовий експерт розповів, якого моменту чекає Росія

Сьогодні, 8 грудня, ракетна атака росіян по Україні була пов’язана з тим, що ворог почав використовувати холодну погоду для свого терору. І, вочевидь, продовжить це.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Незадовго до цього я з впертою наполегливістю казав, що як тільки серйозно погіршиться погода, ворог буде використовувати нашу слабкість – ми критично залежимо від стану нашої енергетичної інфраструктури, від рівня навантаження під час низьких температур. Ворог саме в цей момент буде намагатись поцілювати по нас ракетами. Сьогодні було 19 ракет, але не факт, що завтра їх не буде більше. Ворог буде задіювати ракетний компонент, щоб нанести максимальне ураження", — каже Селезньов.

На питання про те, невже ворог не розуміє, що його ракети, націлені на столицю, будуть збиті, експерт відповів нам так:

"Вони задіюють і інші маршрути. Ворог шукає розміщення наших пускових установок, наших радарів для того, щоб оминати їх. Так було і цього разу — ракети летіли майже до міста Дніпро, потім повернули і полетіли вздовж русла річки Дніпро. Атака може повторитись. Ворог, скоріш за все, буде орієнтуватись на момент, коли ми будемо найбільш вразливими через складні погодні умови".

Ракетна атака 8 грудня: що відомо

Вранці 8 грудня в частині України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95 – це вперше за майже 80 днів.

Моніторингові канали водночас інформували, що за попередніми даними, ворог запустив ракети типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку. У кількох регіонах України працювала протиповітряна оборона.

Ракетна атака по Київщині

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, після тривалої паузи у 79 днів росіяни поновили удари крилатими ракетами з літаків Ту-95МС. Близько 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", – наголосив Попко.

Проте внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджені приватні будинки в декількох громадах Київщини. Там вибиті вікна, є часткові руйнування стін. На місці працюють аварійні служби.

Ракетний удар по Дніпропетровщині

Російські загарбники влаштували ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровщини, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – вказано в заяві.

Згодом Лисак додав, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

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