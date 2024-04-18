Трагедії можна було б уникнути, якби в України було достатньо засобів ППО, заявляють політики, депутати, правоохоронці та перші особи держави.

Три балістичні ракети! Багато загиблих та поранених! 17 квітня 2024 року стало чорним днем для Чернігова. Зруйновано восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури, пошкоджено 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад. Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати більше засобів ППО.

Усі подробиці страшної трагедії у Чернігові – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Наслідки атаки на Чернігів

Зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову. Били "Іскандерами". Станом на 7:30 четверга, 18 квітня, кількість загиблих зросла до 18, постраждало 77 людей, серед яких опинилися четверо дітей. Про це повідомляє ДСНС України.

"Три особи врятовано з-під завалів. Надано психологічну допомогу 58 особам. Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71% зруйнованої частини будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – повідомили в ДСНС.

Від перших хвилин після удару на місці працювали всі необхідні служби. Був створений оперативний штаб, розгорнули намети, в яких постраждалі отримували всю необхідну інформацію.

Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки в Чернігові / Фото: ДСНС

Від 18 квітня в місті працює центр допомоги, куди зможуть звертатися люди з пошкоджених будинків та отримувати матеріальну допомогу. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

Звичайно, на удар по Чернігову відреагував і президент України Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна атака на Чернігів: жертв стало ще більше! Нові подробиці трагедії!

18 квітня – день жалоби у Чернігові

18 квітня о 9:00 голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. На жаль, кількість жертв і поранених зросла. 18 квітня оголошено днем жалоби у Чернігові.

"Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені. Дякую рятувальникам, поліції, медикам, комунальникам та волонтерам за самовіддану роботу", – повідомив Чаус.

Серед загиблих є 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць. Вона загинула внаслідок осколкового поранення. Під час атаки жінка перебувала вдома на лікарняному. Без доньки залишилися батьки дівчини.

Також на бодикамеру одного з патрульних Чернігова потрапили перші хвилини після "прильотів" у місті. Поліцейський одразу почав надавати допомогу постраждалим.

З’явилось відео з першими хвилинами після атаки по Чернігову

Удар був по майже центру Чернігова, де у момент атаки перебувало багато людей. Як відомо, було пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджена лікарня та центральний корпус Чернігівської політехніки.

Потрібно більше ППО

Однак трагедії у Чернігові можна було б уникнути, якби в Україні було достатньо засобів ППО. Такі заяви нині лунають з вуст буквально всіх: політиків, депутатів, правоохоронців та перших осіб держави.

"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами…На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", – заявив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

"Кадри з Чернігова, де рятувальники дістають із-під завалів убитих російськими ракетами жителів міста, дітей і дорослих, були б неможливі, якби в України вистачало засобів проти злочинних ворожих атак. Лік мирних українців, які загинули у своїх містах, будинках, на своїх вулицях, збільшується щогодини й щодня. Україна стоїть між агресією та світом, не просячи стати замість неї. Але допоможіть їй стояти. Одужання пораненим. Наша скорбота – із близькими загиблих. І ППО для України. Якнайшвидше", – заявили в ДСНС України.

Звернення до ООН

Також після удару по Чернігову про воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у письмовому зверненні до керівництва організації:

"Пишу, щоб повідомити вам про терористичні атаки Росії, що тривають, які навмисно спрямовані проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні. У середу, 17 квітня 2024 року, російські війська випустили 3 балістичні ракети "Іскандер". Ці атаки є ще одним з доказів терористичної природи російських збройних сил та пов’язаних із ними збройних груп, зазначених у вашому щорічному звіті про дітей і збройний конфлікт як дію держави, яка нападала на школи та лікарні та вбивала дітей, зокрема, використовуючи вибухову зброю з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетами і авіаударами по населених пунктах…"

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