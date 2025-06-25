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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Ракетна атака на Дніпро: очевидці розповіли про жах, який пережили

Російські окупанти ракетами обстріляли Дніпро. Люди розповіли, як вижили.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Дніпро

Обстріл Дніпра

Росіяни напередодні ракетами атакували Дніпро. Через російські атаки у місті загинуло 18 людей, ще двох осіб росіяни вбили у сусідньому Самарі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Вибухи лунали один за одним — близько одинадцятої години дня. Росіяни вдарили по Дніпру та передмістю чотирма «Іскандерами». Спалахнули потужні пожежі.

Це — потяг «Одеса-Запоріжжя», що саме підʼїжджав до Дніпра і віз пів тисячі людей. У вагонах вибило вікна. Є поранені серед пасажирів. Тут повибивані вікна, осколками поранено і пасажирів, пошкоджено локомотив.

Загиблі у Дніпрі та Самарі. Поранених — рахують сотнями. Серед них — десятки дітей. Найменшому постраждалому — лише півроку.

Поранена пані Любов чекає своєї черги зайти до оселі, аби взяти документи та якісь вцілілі речі. Від помешкання, де жили з двома дітьми, геть нічого не лишилося. Внаслідок ударів потрощило два гуртожитки. Сотні людей, залишились без житла і у чому були.

“Почули звук - кинулися у коридор. Я відкрила залізні вхідні двері і вибуховою хвилею мене поранило. Як залишилась живою - не знаю”, - каже жінка.

Ольга з мамою вже вдруге опинилися на вулиці. Вони переселенки з Бахмута. Кажуть, тікають від війни, але вона вперто їх наздоганяє.

Понівечено десятки приватних будинків поблизу. Люди кажуть: не встигли сховатися в безпечні місця. Ховалися у ванній кімнаті разом із дітьми, а врешті ледь змогли вибратися, розповідає пані Карина. Каже: після пережитого руки тремтять вже кілька годин.

Лікарня, амбулаторії, та понад три десятки шкіл та дитсадків понівечено внаслідок атаки. У цій гімназії троє працівників дістали поранення. Дошкільнят встигли спустити в укриття. Нині усі поверхи всипані склом.

У групі дитсадка поруч винесло шибки, а стіну просто вигнуло. Тут саме мало розпочатися заняття для малюків.

“Тут були дітки: одні були дітки на вулиці, грались в пісочку. Інші готувалися до заняття. Спустилися в укриття і почалось те, що почалось”, - кажуть у дитсадку.

Дитячі іграшки змішані зі склом та уламками стін та меблів. Та головне — постраждалих немає, каже керівниця.

Масштаби руйнувань досі встановлюють. Понівечено десятки авто, громадський транспорт, крамниці, підприємства, церкву. Кількість постраждалих і далі зростає.

Нагадаємо, вдень 24 червня у Дніпрі сталася серія вибухів. РФ атакувала балістичними ракетами обласний центр. У місті сталися «прильоти» у різних локаціях.

Внаслідок балістичного удару у Дніпрі загинуло 18 осіб. У місті Самар — дві людини. Загалом на Дніпропетровщині через вчорашню російську атаку постраждали майже 300 людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІ НАСЛІДКИ”! ТАКОГО ДНІПРО ще НЕ ПЕРЕЖИВАЛО!

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