Ракетна атака на Київщину: які наслідки обстрілу та що кажуть потерпілі

Минулого ранку ворог обстріляв Київщину - уламки ракет пошкодили 8 багатоповерхівок та 72 приватні будинки в Обухівському районі. Два з них зруйновані повністю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Пенсіонер Олексій Євгенійович каже, що з дружиною під час недільних обстрілів вони були разом в квартирі.

"Десь близько п’ятої ранку - тривога. Потім за деякий час я чую ракета пішла... Шум. Уявляєте цей звук... Я кажу дружині: ракета, давай підводься! Мене підкинуло десь на 10 сантиметрів на ліжку. Ми не встигли", - каже Олексій Мєдєров.

Олексій Мєдєров.

Вони знайшли сили піднятися та перебігли в коридор. Поприбирати їм допомогли сусіди, а вікно вже залатав родич. В цьому ж під’їзді постраждала квартира і Тетяни Миколаївни.

"Живу тут одна. Сплю я тут на цьому дивані. Я спала спокійно, потім стали вибухи – тільки перший вибух – я пішла там біля вхідних дверей біля металевих, там сіла на стілець і сиділа тремтіла. Тут вибухи", - каже пенсіонерка Тетяна Мордімасова.

Окрім багатоповерхівок постраждали і приватні обійстя. Двоє обійсть повністю зруйновані. Постраждала заправка та мийка. На роботі на мийці ночував Олександр. Тривогу не почув - проспав.

"О 5 ранку прокинувся від того, що впала стеля. Вікна повилітали. Я біг в роздягалку, де ми зазвичай ховаємось під час обстрілів. Це була паніка. Я нічого не розумів", - каже Олександр Константинов.

Під удар потрапили і лікарні - державна та приватна. Власниця медзакладу розповідає - за дві години поприбирали наслідки та відчинили свої двері для пацієнтів.

До медиків після обстрілів звернулося двоє дорослих – вони отримали допомогу на місці.

Окупанти обстріляли Київщину

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