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Ракетна атака на Київщину: які наслідки обстрілу та що кажуть потерпілі

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Ракетна атака на Київщину: які наслідки обстрілу та що кажуть потерпілі

Наслідки обстрілу Київщини

Окупанти напередодні атакували Київщину.

Минулого ранку ворог обстріляв Київщину - уламки ракет пошкодили 8 багатоповерхівок та 72 приватні будинки в Обухівському районі. Два з них зруйновані повністю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Пенсіонер Олексій Євгенійович каже, що з дружиною під час недільних обстрілів вони були разом в квартирі.

"Десь близько п’ятої ранку - тривога. Потім за деякий час я чую ракета пішла... Шум. Уявляєте цей звук... Я кажу дружині: ракета, давай підводься! Мене підкинуло десь на 10 сантиметрів на ліжку. Ми не встигли", - каже Олексій Мєдєров. 

Олексій Мєдєров.  / ©
Олексій Мєдєров. 

Вони знайшли сили піднятися та перебігли в коридор. Поприбирати їм допомогли сусіди, а вікно вже залатав родич. В цьому ж під’їзді постраждала квартира і Тетяни Миколаївни. 

"Живу тут одна. Сплю я тут на цьому дивані. Я спала спокійно, потім стали вибухи – тільки перший вибух – я пішла там біля вхідних дверей біля металевих, там сіла на стілець і сиділа тремтіла. Тут вибухи", - каже пенсіонерка Тетяна Мордімасова. 

Окрім багатоповерхівок постраждали і приватні обійстя. Двоє обійсть повністю зруйновані. Постраждала заправка та мийка. На роботі на мийці ночував Олександр. Тривогу не почув - проспав. 

"О 5 ранку прокинувся від того, що впала стеля. Вікна повилітали. Я біг в роздягалку, де ми зазвичай ховаємось під час обстрілів. Це була паніка. Я нічого не розумів", - каже Олександр Константинов. 

Під удар потрапили і лікарні - державна та приватна. Власниця медзакладу розповідає - за дві години поприбирали наслідки та відчинили свої двері для пацієнтів. 

До медиків після обстрілів звернулося двоє дорослих – вони отримали допомогу на місці. 

Окупанти обстріляли Київщину / ©
Окупанти обстріляли Київщину

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН онлайн | Телемарафон "Єдині новини" онлайн | 1+1 онлайн | Новини України

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