Ракетна атака по Черкасах: що відомо про наслідки влучання в готель та потерпілих

У Черкасах через падіння бойової частини російської ракети суттєвих руйнувань зазнав готель. Там уже завершена пошукова робота - відомо про 11 потерпілих. Відомо, що по Черкащині окупанти запустили 4 ракети, їх усіх вдалось збити, проте одна призвела до трагедії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Рятувальна операція тривала понад добу

Пошукова операція на руїнах готелю тривала понад добу. Надзвичайники досліджували кожну кімнату та всі пустоти завалів, адже мали інформацію, що в будівлі могли лишитися люди.

"Рятувальники з верхніх поверхів знімають аварійні конструкції, аби могли ми потрапити у підвальні приміщення і пересвідчитися чи є тем постраждалі, чи немає", - каже речниця Черкаського обласного управління ДСНС Юлія Норовкова.

Удар по Черкасах / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Роботи ускладнювалися тим, що дах у будівлі монолітний - його треба було розрізали, щоб потім демонтувати плити. Над ранок обстежили всю будівлю - людей не знайшли.

Що кажуть місцеві про вибух у Черкасах

Вибух у середмісті Черкас пролунав напередодні о 5.40. Вибухова хвиля прокотилася майже усім середмістям, а чути було далеко за межами обласного центру.

"Зразу пролетіло щось, я не знаю - літак чи ракета. Потом зарево таке в квартирі, червоне. Я встала. А потім чую вибух, спрацювали сигналізація на машинах", - каже черкащанка Тетяна Потьомкіна.

Удар по Черкасах / Фото: ДСНС

Одразу зайнялась масштабна пожежа - горів не лише готель, а й торговельні павільйони та машини поблизу. Рятувальники та копи кинулись витягати людей.

"Відбувся приліт збитої ракети, саме бойової частини цієї ракети класу повітря-земля. Це Х-101 ракета. Постраждала будівля п‘ятиповерхова. Це готель, частина приміщень якого здавалась в оренду, як адміністративні приміщення", - каже голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У якому стані потерпілі через падіння ракети у Черкасах

В орендованих офісах нікого не було, а от в готелі ночувало зо два десятки людей. Хтось під час вибуху вибрався звідси сам, тринадцятьох пожильців евакуювали рятувальники. Одного чоловіка витягли з-під завалів. Загалом 11 потерпілих.

"7 госпіталізовано, двом було надане невідкладне оперативне втручання. Вони стабільні - в основному це уламкові ушкодження, частково це люди, які зазнали термічних опіків, частково це люди, які потребують оперативного лікування", - каже лікар приймального відділення Петро Борозенець.

Удар по Черкасах

Лікарі кажуть, що життю поранених вже ніщо не загрожує. Тим часом місцева влада приймає у містян заяви про збитки. В навколишніх будинках повибивало шибки, зруйнувало дахи, згоріли павільйони на розташованому неподалік ринку, автомобілі. Навіть попередню суму збитків фахівці ще не обрахували.

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Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня агресорка Росія завдала ракетного удару по Черкасах. У наслідок падіння уламків у центральній частині міста пошкоджено будівлю.

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