Ракетна атака по Києву: Кличко розповів, куди поселять людей із пошкоджених будинків

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що мешканців будинків, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару у ніч проти 13 грудня будуть розселяти. Точна інформація з'явиться за декілька годин.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Квітка.

Аби отримати житло – треба прийти до пункту незламності біля будинку і зареєструватися.

Наразі мешканців будинку пустили до квартир, щоб вони могли забрати речі.

"У дитсадку немає жодного цілого вікна. Одна машина, що була біля підʼїзду, на газу, вибухнула. Одну автівку хвилею перекинуло через паркан на територію дитсадка", - розповіли кореспондентка про наслідки удару у Дніпровському районі.

Попередньо у будинках внаслідок падіння уламків ракет комунікації не пошкоджені, сьогодні вже почнуть заклеювати побиті вікна у квартирах, біля будинку буде чатувати охорона. Для людей також розгорнули польову кухню.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. ППО вдалося збити усі цілі, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено будинки та автівки.

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