Ракетна атака по Одесі: які наслідки і що відомо про нову небезпечну тактику Росії

На Одещині триває відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми. Повітряну атаку вони здійснили в ніч проти 25 березня. Енергетикам удалося відновити живлення наземного електротранспорту в Одесі. Щоправда, на маршрути поки що вивели тільки половину рухомого складу. Місто живе за графіками планових відключень електроенергії.. Крім того окупанти напередодні атакували місто балістикою. Росіяни понівечили багатоповерхівки, приватні оселі, бізнес-центр, Палац спорту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Удар по Одесі: що відомо про наслідки

Одеситка Крістіна з родиною та песиком встигли вибігти до укриття лише після першого ракетного удару. Попри те, що живуть на першому поверсі, між сигналом тривоги та вибухом минули секунди.

Потрощена квартира в Одесі

Ракетні удари пролунали майже один за одним. Другий – кажуть усі, хто був неподалік епіцентру вибуху, набагато потужніший. Здригнулася земля й позакладало вуха. В довколишніх будинках посипалися вікна разом із рамами, потріскалися стіни, покрутило металеві двері. Мешканці трьох постраждалих багатоповерхівок кажуть – хоч до укриттів побігли одразу по тривозі, дістатись їх не встигли. А повернулися – у потрощені квартири. Повідлітала навіть плитка у ванних кімнатах.

Будинок, який постраждав через ракетний удар

У потрощеному палаці спорту зранку працівники, вихованці та їхні батьки прибирають друзки скла, уламки меблів та конструкцій, метуть та чистять. Головне кажуть - вціліла льодова арена. І тішаться, що діти встигли сховатись в укриття. На момент вибуху в будівлі було 50 юних спортсменів. Батьки сподіваються: тренування юні фігуристи та хокеїсти проводитимуть у звичному режимі.

"Ми прибираємо, тому що в дітей через тиждень чемпіонат України і вони мають представляти наше місто. Всі цілі, всі здорові це головне а інше ми відбудуємо", - каже мати фігуристки Ірина.

Наслідки ракетного удару по Одесі

Якою була тактика Росії

Росіяни знову вдарили по Одесі балістичними ракетами посеред дня. І знову вдалися до подвійного удару. Одна ракета, за кілька хвилин – друга. Це типова тактика окупантів, каже керівниця Об'єднаного пресцентру командування "Південь".

"Це було застосування чергової спроби характерної зброї, яка здатна прямувати за балістичною траєкторією. Остаточно тип ракет ще не встановлено може бути "Іскандер" або "Онікс". Ми можемо говорити про те що балістика зараз може бути в пріоритеті ворога. Наявна інформація що він продовжує розгортання оперативно-тактичних комплексів на території Криму. До Одеси балістика прямує фактично хвилину", - каже Наталія Гуменюк.

Окрім трьох багатоповерхівок, постраждав бізнес-центр, а також споруди в рекреаційній зоні. За даними обласної військової адміністрації потерпілих десятеро - в них уламкові поранення або сильна реакція на стрес. Тим часом в Одесі ще остаточно не ліквідували наслідки попереднього удару по критичній інфраструктурі. У місті - стабілізаційні відключення світла. На маршрути сьогодні вдалось вивести лише половину тролейбусів та трамваїв.

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Нагадаємо, 25 березня окупанти вгатили по Одесі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та вибиті вікна. Також він додав, що станом на 19:00 у понад 300 тисяч абонентів в місті відсутня електроенергія.

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