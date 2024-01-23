Ракетна атака України: "прильоти" у Харкові, Києві та Павлограді – є жертви та руйнування (фото)

Окупаційна армія Росії у ніч проти 23 січня атакувала Україну "Шахедами", а вже під ранок масовано випустила ракети зі стратегічної авіації. Вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині, Києві та Харкові, в останніх двох сталися пожежі та руйнування.

Ракетна тривога під ранок охопила всю Україну. Росія підняла два Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та два Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область).

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв атаки.

Удар по Павлограду

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, один загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу.

Київ

У Києві внаслідок ракетної атаки станом на зараз відомо, що одна людина загинула та про дев'ятьох поранених в Соломʼянському та Святошинському районах. Вісім людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А 13-річному хлопчику надали допомогу на місці.

Святошинський район:

палає будівля, легкові авто.

Соломʼянський район:

загоряння в кількох квартирах житлового будинку;

в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.;

руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, без загоряння.

Печерський район:

влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб гасять пожежу.

Святошинський район:

за однією адресою горить квартира – там виявили одну потерпілу;

внаслідок падіння уламків у іншому будинку пошкоджені балкони від 1 по 5 поверхи;

палає нежитлова двоповерхова будівля.

Дарницький район:

падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння);

та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Також у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Людей евакуюють з будинку.

Наслідки удару по Києву 23 січня

Наслідки удару по Києву 23 січня

Наслідки удару по Києву 23 січня / Фото: Сергій Попко / Facebook

Харків

Окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі Харкова та Балаклії.

Наразі відомо, що чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка. Дві жінки загинули.

Наслідки вибухів у Харкові 23 січня

"Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей", – розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов .

Одна з ракет поцілила в газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. На місцях працюють всі служби.

Наслідки вибухів у Харкові 23 січня

Зруйновано під'їзд багатоповерхівки

Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок ранкового обстрілу Харкова 23 січня повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Будинок у Харкові після ракетної атаки по місту 23 січня / Харківська ОВА

Будинок у Харкові після ракетної атаки по місту 23 січня / Харківська ОВА

Також, за його словами, в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

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