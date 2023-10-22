Ракетні атаки: скількома літаками Росія обстрілює Україну і що може змінити ситуацію

Ворожа авіація продовжує атакувати Україну крилатими ракетами і для цього росіяни використовують щонайменше чотири десятки аеродромів навколо українських кордонів та в тимчасово окупованому Криму. Але після вдалих операцій наших військових окупанти стали обережнішими.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Найдорожча втрата російської авіації

У Пскові 30 серпня 2023 року вибухнув військово-транспортний літак "Іл-76-тий", який доправляв з Ірану чималу кількість "Шахедів". За лічені хвилини, на знак солідарності, полум'яну естафету підхопили й інші "сімдесят шості".

Тоді там самоліквідувалось аж чотири літаки "ІЛ", кожен із яких, вартує 85 мільйонів доларів. Військові оглядачі назвали ту операцію українського ГУР - однією з найдорожчих для російської авіації. Горіли російські літаки і в інших регіонах.

Скільки в РФ літаків і звідки вони злітають

Дрони - це поки що єдиний спосіб дотягнутися до летовищ росіян, звідки стартують ворожі носії крилатих ракет. Після влучних ударів по аеродромах, Росія змушена ховати і тактичну, і стратегічну авіацію вглиб своєї території.

"Були випадки, коли були знищені літаки ТУ-22 , були пошкодження. Така втрата для них дуже суттєва. Їх не є багато і нові вони не виготовляють. А ТУ-95-х їх більше, вони не виготовляються, але вона закладена з великими ресурсом. Щодо ТУ-22М3 вони намагалися модернізувати для того, щоб вони могли бути носієм ракет "Кинджал", їх кількість не є великою, але навіть те, що є це все рівно велика загроза", - каже редактор інформаційного ресурсу MILITARYAVIATION.IA.UA Денис Томенчук.

За офіційною інформацією від української розвідки, Росія у війні проти нас використовує 436 літаків. Російська авіація стартує зі щонайменше чотири десятки летовищ навколо наших кордонів, включно з територією тимчасово загарбаного Криму.

Аеродроми, звідки злітає авіація РФ

Стратегічна авіація РФ злітає далеко від України: до аеродрому "Сольци" - 700 кілометрів, до "Саваслейки" - 600. Стільки ж до Енгельса. Злітають для ракетних ударів окупанти і з летовища "Дягілево", до якого 500 кілометрів. Найдальше розташований аеродром "Оленья" - Мурманська область за 1788 кілометрів від України.

Аеродроми РФ біля України

Як час польоту літаків РФ впливає на готовність українських військових

"Весь минулий рік основною базою був "Енгельс", але після того удару вони намагаються розосередитися. Зараз очевидно, що основна сила знаходиться на аеродромі "Оленья". Для нас це час, якщо ми бачимо що в 11 ночі з "Оленьї" злетіли ТУ-95-ті, ми розуміємо - десь година 2-3 будуть пуски відповідно для військових є час змінити місце своєї дислокації", - каже редактор інформаційного ресурсу MILITARYAVIATION.IA.UA Денис Томенчук.

Аеродроми, звідки злітає авіація РФ

Кардинально змінити ситуацію і повністю закрити небо над Україною допоможуть лише додаткові Patriot, IRIS-T та довгоочікувані F-16-ті, разом із дронами-камікадзе, які Україна вже і сама виготовляє досить далекобійними та непомітними для ворожих радарів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російська авіація боїться ЗСУ і ховається! Чи можна знищити всі ворожі літаки?

Нагадаємо, на Донеччині десантники за один бій знищили 5 танків та 4 БМП окупантів.

Читайте також: