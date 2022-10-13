Ракетні обстріли 10-11 жовтня мають багатовекторний характер: експерт назвав основні цілі Росії

Ракетні обстріли України 10-11 жовтня мають багатовекторний характер. Основними завданнями атаки Росії був енегретичний тиск на країни Європи, блокування експорту української електроенергії, зрив опалювального сезону безпосередньо в Україні та сіяння паніки і недовіри серед українців до дій центрального уряду.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Перше – це енергетичний тиск на країни Європи, бо тоді стає під питанням рішення країн ЄС щодо обмеження ціни на російську нафту. На тлі рішення країн ОПЕК і відповідно відсутності джерел диверсифікації, мовиться про українську електроенергію, країнам Заходу буде досить складно вирішити питання щодо подальшого блокування ціни на нафту і головне – можливості енергетично диктату збоку Російської Федерації", - пояснив він.

Другою причиною масованих ударів по Україні є питання блокування експорту української електроенергії, а третя причина – це зрив опалювального сезону безпосередньо в Україні, говорить експерт.

"Бо не випадково ціллю російських ракет і дронів-камікадзе стало 11 об'єктів енергетичної інфраструктури України. Мовиться про те, що РФ продовжує сталу тактику енергетичного, і навіть не ядерного, терору проти цивільного населення України. Ба більше, ціллю російських атак були виключно житлової інфраструктури, щоб створити ситуацію хаосу, паніки і недовіри до дій центрального уряду. Ось це основні завдання ракетного удару збоку Російської Федерації", - каже Снєгирьов.

На думку експерта, ця атака на Україну планувалися і втілювалися задовго до жовтня.

"Подібні операції не плануються "на коліні" за тиждень-два. Сам характер обстрілів, їх географія і арсенал застосування російської зброї – це балістичні, крилаті ракети, дрони-камікадзе – свідчать про спланований заздалегідь характер ракетного удару", - резюмував він.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

У понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, в Україні була масштабна повітряна тривога у всіх областях, яка тривала понад 5 годин. Атака Росії на енергосистему України стала наймасштабнішою від початку війни. За ці два дні Росія завдала масованого ракетного удару по великих містах України. Під обстріли потрапили критичні об'єкти інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала ударів по об‘єктах енергетики на Львівщині та в Києві. Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову 10 жовтня близько 90% міста опинилося без електропостачання. 11 жовтня російська армія знову завдали масованого ракетного удару по Львівській області. Окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена. Дві з цих підстанцій ще й постачали електроенергію за кордон.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк надав Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Також очільник уряду закликав українців підготуватися до важкої зими.

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