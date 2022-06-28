Ракетні удари по Дніпропетровщині: зруйновано об’єкт залізниці, під завалами СТО шукають людей

Одразу кілька ракет ворог випустив близько 17:00 по Дніпропетровській області. У Дніпрі на місці влучання рятувальники розбирають завали – під ними можуть бути люди. Це не військовий об’єкт, а СТО в приватному секторі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В обласній військовій адміністрації повідомляють: було шість ракет, які росіяни випустили по регіону. Свідки навіть зафільмували проліт однієї ракети у бік Дніпра.

Як повідомили в ОВА, три ракети військовим вдалось збити над Синельниківським районом та Дніпром. Ще триракети долетіли.

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Масштаби руйнувань у Синельниківському районі ще з’ясовують. У самому ж Дніпрі під час прильотів зруйновано об’єкт залізничної інфраструктури і промислове підприємство. А також – СТО, і ось там якраз можуть бути потерпілі. Адже ця автомайстерня досить популярна у місті, о 17:00 там завжди багато людей. Скільки було сьогодні – ще з’ясовують.

Після влучання в СТО виникла пожежа, будівлю зруйновано. Міський голова Борис Філатов на своїй сторінці пише, що під завалами перебувають автомайстри.

Журналісти стежать за пошуковою операцією.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти випустили по Дніпропетровській області шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування "Калібр": три – над Синельниківським районом, ще одна – над Дніпром.

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти поцілили ракетою в СТО "Автодизель", де спалахнула пожежа.

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