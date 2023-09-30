Ракетні удари по енергосистемі: експерт розповів, чи будуть атаки РФ потужнішими за минулорічні

Експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак вважає, що цієї осені російські загарбники не збільшать удари по енергосистемі, порівняно з минулорічними атаками.

Про це він сказав ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росії потрібна пауза! Україна готує окупантам "сюрпризи" | СТУПАК"

"Особисто моя оцінка: я не думаю, що буде гірше, ніж минулого року. Я принаймні не бачу якихось підстав, щоб було просто "караул", як пишуть деякі анонімні телеграм-канали... Так, буде непросто, але гірше точно не буде... Дійсно, будуть пробувати, я думаю, розширяти номенклатуру, по різних об’єктах бити – не тільки енергетичних... Є ще газове господарство, яке не чіпали через те, що Росія продовжує постачати газ через територію України до Європейського союзу. Можливо, газові насосні підстанції, водне господарство, тобто я думаю, що вони будуть в ширину виходити", - зазначив він.

Іван Ступак також зазначив, що "Укренерго" вже має достатній досвід про російські удари по енергосистемі і цього року воно повністю готове до атак окупантів.

"Я дуже сподіваюся, що "Укренерго" зробило все максимально – повністю завантажило запасними частинами, можливо десь поховали ключові і вузлові елементи інфраструктури. Наприклад, під землю, змінили адресу, замаскували так, щоб російські корегувальники вогню не могли взагалі здогадатися, де це знаходиться, куди бити. Адже не таємниця, що минулого року росіяни активно користувалися допомогою російських енергетиків, які діставали старі радянські креслення нашої енергомережі... Вони казали: "бити сюди, бити сюди, сюди не треба і тоді буде повний блекаут в Україні", - резюмував експерт.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про захист енергосистеми від обстрілів.

Читайте також: