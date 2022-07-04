Ракетні удари по Харкову не припиняються: як живе місто під постійними обстрілами окупантів

Ракетні удари по Харкову не припиняються: як живе місто під постійними обстрілами окупантів

Ракетні удари по Харкову не припиняються. Напередодні з боку Бєлгорода окупанти випустили понад пів десятка балістичних ракет. Сьогодні близько четвертої ранку знову вдарили двічі. Внаслідок цих ракетних ударів частково зруйнована школа в Шевченківському районі міста.

На півночі ж від обласного центру росіяни час до часу пробують атакувати піхотою. Відлуння артилерійської канонади останні кілька днів місцеві жителі чують мало не цілодобово.

Про ситуацію у Харкові та області в ефірі телемарафону розповів кореспондент ТСН Олександр Моторний.

У Новобаварському районі російська ракета прилетіла і розірвалася між приватним будинком і школою. Місцева жителька дістала поранень. За хвилину до того ціла серія вибухів пролунала у Київському районі Харкова. На відстані не більше десятка метрів одна від одної впродовж кількох хвилин, на початку п'ятої ранку, тут розірвалися одразу чотири ракети.

Вибухова хвиля, ніби паперовий, підкинула у небо й відкинула на край однієї із вирв, важкий металевий сейф. Скалками побило транспорт та споруди довкола. Дрібні уламки ракети розлетілися на кількасот метрів від місця влучання.

На північ від Харкова вже вдень знову був "Град". На городах людей купа вирв.

Упродовж усього минулого тижня на різних ділянках навколо Харкова, а надто вздовж автошляху на Бєлгород, російські окупанти пробували знову наблизитися до обласного центру. Від ранку до вечора загарбники гатять з артилерії, танків та мінометів. Час до часу влаштовують спроби піхотних штурмів. Та щоразу натикаються на стіну вогню від української піхоти та артилеристів.

Напередодні, чужинці пробували піти на штурм зі сторони Липців. Більшість учасників того "походу" після влучних ударів нашої артилерії не ходитимуть більше нікуди.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: