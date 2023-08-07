Ракетні удари по Покровську: що відомо про обстріли та жертв, фото, відео з місця удару

Окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках, щоб вбити якомога більше українців.

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, завдала ракетного удару по центру міста Покровськ у Донецькій області. Росіяни з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети, щоб ймовірно вбити працівників екстрених служб, які приїхали рятувати людей. Станом на зараз відомо про 5 загиблих та щонайменше 31 пораненого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російський терористичний удар.

Куди поцілили окупанти

Російські терористи поцілили по центру Покровська. За даними голови Донецької ОВА Павла Кирієнка, окупанти пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Наслідки російського терору в Покровську / Фото: МВС

Український журналіст Денис Казанський вважає, що ціллю окупантів могли бути волонтери та іноземні журналісти, які часто збиралися у ресторані, який розташований внизу зруйнованого будинку.

"На першому поверсі житлового будинку, в який влучили в Покровську, розташований ресторан "Корлеоне", в якому часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт. Сам бував там десятки разів. Російські нелюди били в нього - намагалися повторити історію з піцерією РІА в Краматорську. Але якщо в Краматорську піцерія була окремою будівлею, то тут ресторан розташований у житловому будинку. Тобто, щоб потрапити в нього - треба бити прямо в будинок із людьми. І виродки це зробили", - написав Казанський.

Наслідки російського терористичного удару по Покровську / Фото: МВС

Що відомо про жертв російських ударів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що наразі відомо про 5 загиблих та щонайменше 31 пораненого.

Наслідки ударів по Покровську / Фото: МВС

"Кількість травмованих зросла до 31. З них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина", - повідомив Ігор Клименко.

Серед жертв російського терору - заступник начальника ДСНС в Донецькій області. Судячи з допису, окупанти спочатку обстріляли житлові будинки, а потім повторно запустили ракети по працівниках поліції і ДСНС, які приїхали рятувати потерпілих.

Обстріл центру Покровська / Фото: facebook/Павло Кириленко

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - повідомив Клименко.

Наслідки обстрілу Покровська / Фото: facebook/Павло Кириленко

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на тероризм російської окупаційної армії.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - написав він.

Наслідки терористичного удару РФ по Покровську / Фото: facebook/Павло Кириленко

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХ у Покровську! Російська ракета зруйнувала житловий будинок - Є ЖЕРТВИ

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