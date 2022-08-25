Ракетні удари Росії 24 серпня: експерт назвав "неочікувану" ворожу атаку

Втім, військовий експерт Роман Світан каже, що кількість проблем, які вчора принесла Російська Федерація Україні не набагато більша, ніж було до цього.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1".

"Очікували ударів по інфраструктурних об'єктах, по так званих центрах ухвалення рішень, по адміністративних будівлях. Але цього не сталося", - наголосив Світан.

За його словами, 24 серпня окупанти переважно запускали ракет типу Х-22, Х-59 по військових об'єктах. Зокрема, чотири ракети Х-22 прилетіли у Миргород на Полтавщині.

"Частина ракет над територією України були збиті силами ППО. Х-22 ми пропустили. Протягом дня Чаплине зазнало трьох хвиль атаки: рано, в обід та ввечері, коли ракета потрапила у потяг. Цього, звісно, ніхто не очікував. Удар по пасажирському потягу - це одна з тих атак, які вже пів року Україна зазнає по мирних об'єктах, по скупченнях людей", - наголосив Роман Світан.

Він також додав, що чора була екскалація ситуації у позицйній війні, яку останні місяць-півтора веде українська армія.

Як повідомлялося, росіяни на День Незалежності, 24 серпня, завдали кілька ракетних ударів по селищу Чаплине на Дніпропетровщині, де розташована залізнична станція. Загорілися вагони пасажирського потяга. Ворожа атака забрала життя прнад 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків, яким шість та 11 років.

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