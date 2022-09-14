Ракетні удари Росії по Кривому Рогу, Запоріжжю та Одесі: що відомо

Ракетні удари окупанти завдали під час останньої повітряної тривоги.

ТСН.ua зібрав дані, що відомо про ракетну атаку РФ.

Ракетні удари по Кривому Рогу: що відомо

У місті Кривий Ріг 14 вересня пролунало кілька вибухів після 17:00. В оперативному угрупуванні військ "Каховка" повідомили, що по місту запустили крилаті ракети Х-101, які випустили з Ту-95МС. Вони поцілили по західних околицях Кривого Рогу. Наразі втрати та руйнування уточнюються.

Кореспондент ТСН.ua повідомляє, що після ракетних ударів у Кривому Розі з'явились проблеми з центральним водопостачанням. На місця уже виїхали рятувальники.

В Офісі президента вважають, що таким чином росіяни вчиняють терор, щоб змушувати українців панікувати.

"Кривий Ріг. Російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе, дрібнота російська. Все буде Україна", - прокоментував ракетні обстріли Кривого Рогу голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко наголосив, що Росія запустила по Кривому Рогу 8 крилатих ракет. Окупанти хотіли залишити жителів міста без води.

"Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію", - написав Тимошенко.

Ракетні удари по Запоріжжю: що відомо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний обстріл області. За його даними, ракети поцілили по околицях міста.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі", - повідомив Старух.

Вибухи в Одесі: що відомо

В Одесі під час повітряної тривоги місцеві жителі теж повідомляли про вибухи. За попередніми даними, там спрацювала система ППО.

Нагадаємо, корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі тримає напоготові 6 ракетоносіїв.

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