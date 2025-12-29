Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив про ризик нового удару Росії по Україні / © ТСН

Сьогодні, 29 грудня, після вчорашньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом Росія погрожує Україні новим повітряним ударом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що ціллю можуть бути урядові будівлі.

Цьому передувала низка погроз від російських посадовців, які заявили, що Україна начебто атакувала дронами резиденцію російського диктатора Володимира Путіна і тепер російський удар «буде неминучим» (Україна при цьому спростувала нанесення удару по резиденції Путіна).

Наприклад, очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, «що Росія визначила об`єкти для ударів і час їх застосування». Після цього один з російських депутатів, Андрій Колєсник, поспішив заявити, що «масований удар буде важким».

Якими саме вже найближчим часом можуть стати удари Росії по Україні — про це в коментарі для ТСН.ua висловив думку колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

«Я вважаю, що Росія розцінює фактор обстрілів українських територій як допоміжний метод тиску на позицію України та на наших партнерів. Зверніть увагу: як тільки плануються масштабні перемовини або переговори такого рівня, що можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою, ворог вдається до таких провокацій», — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: «Ракетно-дроновий терор дає Росії відповідні зиски. Руйнуючи нашу енергетику, РФ отримує додаткові аргументи — мовляв, дивіться, якщо ви не поступитесь, якщо ви не приймете російські капітуляційні вимоги, то Росія буде і далі руйнувати, вбивати та нищити все українське, все живе».

Тому, на думку Селезньова, очевидно, що російські ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися.

«І за дивним збігом обставин американський лідер Трамп вважає, що логіка таких дій РФ та особисто Путіна є адекватною. Мовляв, поки не буде укладено мирної угоди, Путін мусить чинити такий тиск. На мій погляд — абсолютно хибна позиція. Вважаю, вона потребує зокрема дослідження стану здоров`я американського президента. Непокаране зло кратно множиться. Якщо непокаране зло у вигляді Володимира Путіна, то ми будемо мати більше проблем», — припускає колишній речник Генштабу.

Війна в Україні: Росія накопичила ракети

За припущеннями експерта, наступна атака по Україні може відбутися вже за декілька днів.

«У ворога є достатня кількість ресурсів і немає ефективної протидії цьому. Немає чіткої жорсткої позиції з боку ООН, НАТО. Масований обстріл України, який відбувся 27 грудня, може повторюватись. Після кожної атаки ворог здійснює розвідку, досліджує результати своїх атак та планує наступні. На 4 січня призначено черговий раунд переговорів в США. Цілком ймовірно, що напередодні може статися чергова атака. Хоча навіть якщо б цих перемовин не було, ворог все одно здійснює накопичення ресурсів», — каже Селезньов.

Раніше повідомлялось про те, що чи дійсно Україна била по «бункеру» Путіна.