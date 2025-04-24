Ракетні удари зі всіх стволів: Олег Жданов назвав сценарії обстрілів найближчими тижнями

Військовий експерт Олег Жданов не виключив нових атак найближчим часом / © ТСН

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Масована нічна атака Росії по Україні 24 квітня стала одним із найпотужніших політичних тисків, який вчинив ворог протягом останнього часу. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов та навів аргументи.

За його словами, цього разу ворог задіяв всю неядерну компоненту, яка є у нього в наявності — крилаті та балістичні ракети, зліт МіГа, який є носієм «Кинджалів», а також «Шахеди».

«Це була суто політична атака», — каже про свою особисту впевненість Олег Жданов та нагадує, що днями виповниться 100 днів, як на посаді президента США перебуває Дональд Трамп.

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На думку Жданова, якщо до 29-30 квітня не відбудеться суттєвих зрушень щодо встановлення миру в Україні, то почнеться повноцінна критика Трампа.

«До 100 днів не прийнято. А йому немає з чим вийти на сьогоднішній день», — каже Жданов.

Та продовжує: «Все було націлено на цивільну інфраструктуру і на максимальну кількість жертв. Для того, щоб Україна погодилась на ті умови, які висуваються зараз. Подивіться, що каже речниця Білого дому — що президент України Володимир Зеленський йде не в тому напрямку, що у Трампа уривається терпець. Але ж останній не оголосив про свою обіцянку вийти з переговорів, він хоче, щоб терміново була підписана угода, що з Росією вона вже підписана і справа залишається тільки за Зеленським. І те, що сталось, маю на увазі удар — кривавий акт геноциду».

До цього Жданов додав: «Путін вдарив зі всіх стволів. Все, що було готове для застосування — все було застосовано. Також підтверджується припущення, що МіГ-31 піднімається один, постійно один. Я так розумію, що цей літак не робить пусків з технічних причин. Можливо, з технічних причин не може нести ракету, тому що двигун працює на „чесному слові“ (тому що, можливо, використав свій ресурс тривалістю близько 300 годин — Ред.). Але, як бачимо, через присутність такого літака в повітрі Україна змушена оголошувати тривогу по всій країні».

Яким може бути інтервал між атаками

На це запитання Жданов відповів так: «Чи буде повторення найближчим часом? Я думаю, що навряд чи. Якщо взяти статистику, то інтервал між такими масованими ударами — десь місяць, не менше. Для масованого удару їм треба підготовка. Сили та засоби не закінчуються, але йдуть на зменшення. Вірогідність повторення такого, наприклад, завтра — малоймовірна. Але можливі удари меншою кількістю найближчими днями чи тижнями. Можна припустити, що вони готувались до цього удару (в ніч проти 24 квітня — Ред.). Я можу припустити, що цілями були або інфраструктурні об’єкти, або посеред житлових кварталів».

Раніше повідомлялось про те, що унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва.

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