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Ракетні удари зі всіх стволів: Олег Жданов назвав сценарії обстрілів найближчими тижнями
За словами аналітика, можливий певний інтервал між такими атаками, яка відбулась сьогодні.
Масована нічна атака Росії по Україні 24 квітня стала одним із найпотужніших політичних тисків, який вчинив ворог протягом останнього часу. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов та навів аргументи.
За його словами, цього разу ворог задіяв всю неядерну компоненту, яка є у нього в наявності — крилаті та балістичні ракети, зліт МіГа, який є носієм «Кинджалів», а також «Шахеди».
«Це була суто політична атака», — каже про свою особисту впевненість Олег Жданов та нагадує, що днями виповниться 100 днів, як на посаді президента США перебуває Дональд Трамп.
На думку Жданова, якщо до 29-30 квітня не відбудеться суттєвих зрушень щодо встановлення миру в Україні, то почнеться повноцінна критика Трампа.
«До 100 днів не прийнято. А йому немає з чим вийти на сьогоднішній день», — каже Жданов.
Та продовжує: «Все було націлено на цивільну інфраструктуру і на максимальну кількість жертв. Для того, щоб Україна погодилась на ті умови, які висуваються зараз. Подивіться, що каже речниця Білого дому — що президент України Володимир Зеленський йде не в тому напрямку, що у Трампа уривається терпець. Але ж останній не оголосив про свою обіцянку вийти з переговорів, він хоче, щоб терміново була підписана угода, що з Росією вона вже підписана і справа залишається тільки за Зеленським. І те, що сталось, маю на увазі удар — кривавий акт геноциду».
До цього Жданов додав: «Путін вдарив зі всіх стволів. Все, що було готове для застосування — все було застосовано. Також підтверджується припущення, що МіГ-31 піднімається один, постійно один. Я так розумію, що цей літак не робить пусків з технічних причин. Можливо, з технічних причин не може нести ракету, тому що двигун працює на „чесному слові“ (тому що, можливо, використав свій ресурс тривалістю близько 300 годин — Ред.). Але, як бачимо, через присутність такого літака в повітрі Україна змушена оголошувати тривогу по всій країні».
Яким може бути інтервал між атаками
На це запитання Жданов відповів так: «Чи буде повторення найближчим часом? Я думаю, що навряд чи. Якщо взяти статистику, то інтервал між такими масованими ударами — десь місяць, не менше. Для масованого удару їм треба підготовка. Сили та засоби не закінчуються, але йдуть на зменшення. Вірогідність повторення такого, наприклад, завтра — малоймовірна. Але можливі удари меншою кількістю найближчими днями чи тижнями. Можна припустити, що вони готувались до цього удару (в ніч проти 24 квітня — Ред.). Я можу припустити, що цілями були або інфраструктурні об’єкти, або посеред житлових кварталів».
Раніше повідомлялось про те, що унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва.
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