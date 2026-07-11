Ракетні удари зміняться і стануть частішими: Жданов дав прогноз, чого очікувати від війни в Україні найближчим часом

Олег Жданов / © ТСН

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Найближчим часом російська армія може змінити підхід до повітряних ударів по Україні.

Такий прогноз озвучив у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, безпілотники використовуватимуться переважно для відволікання української протиповітряної оборони, водночас балістичні ракети запускатимуть групами по конкретних об’єктах.

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«Я думаю, що саме так і буде. Дрони йтимуть невеличкими партіями для відволікання нашої системи протиповітряної оборони, а балістику кидатимуть груповими ударами по конкретних цілях», — каже Олег Жданов.

Він нагадав, що за відкритими даними української розвідки, Росія виробляє близько 40–50 ракет «Іскандер» щомісяця.

«Якщо брати приблизно по п’ять ракет на одну ціль, то виходить близько десяти таких ударів на місяць. Тобто орієнтовно через два дні на третій вони можуть здійснювати подібні атаки», — припускає експерт.

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