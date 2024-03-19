Ракетний голод для української ППО: як захиститися від ракет Путіна і до чого тут Швеція

Українці активно обговорюють у соціальних мережах новину, що нібито до кінця місяця у військових ЗСУ можуть закінчитися ракети для систем ППО. Про це пише видання The Telegraph, додаючи, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україні скоро доведеться розподілити свої системи ППО на збиття лише однієї з п’яти ракет.

Сайт ТСН.ua з’ясовував наскільки реальні подібні загрози і чи вистачить нам зенітних ракет аби захистити міста від ворожих атак.

З чим маємо дефіцит?

Військовий експерт Ігор Романенко радить передчасно не панікувати і зберігати спокій. Україна вже не вперше за понад два роки війни переживає важкі періоди з дефіцитом боєприпасів та вогневих засобів. Тому потрібно спокійно ставитися до подібних загроз, бо паніка – це не стан громадян і країни, яка воює.

"Ми, на жаль, вже звикли до снарядного дефіциту. Маємо певні обмеження по артилерії та системах залпового вогню. Також є дефіцит по засобах протиповітряної, а тепер вже і з протиракетної оборони. Нагадаю, що за два останніх роки Україна стала державою, яка входить до 10 країн з найбільшим використанням протиракетної оборони", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Робота ППО / Фото: скриншот

Сутужно буде два найближчі місяці

Він додає, що країни-партнери, які підтримують Україну та їхні військово-промислові комплекси виявилися не готовими до таких скажених витрат, які виникли через цю війну.

"Війна, яку Путін розв’язав в Україні вимагає шалених витрат, а найбільш витратним матеріалом стали зенітні ракети та снаряди. Вони потрібні для роботи наших систем ППО, враховуючи інтенсивність ворожих обстрілів. На жаль, під час такої інтенсивної війни виникають моменти, коли ситуація з потребою ракет для ППО загострюється. Гадаю, що найближчі один-два місяці ця ситуація буде саме такою. Поки швидко її виправити не вдасться, але без захисту наші міста точно не залишаться, навіть, якщо буде масований удар противника", - зазначає Ігор Романенко.

Момент збивання російських дронів-камікадзе в Одеській області / Фото: Державна прикордонна служба України

Нас має нарешті почути Конгрес

Військовий експерт підкреслює, що ситуацію можна змінити і передусім за рахунок підвищення виробництва ракет та постачання до України.

"Союзники над цим працюють, але не так активно, як нам би цього хотілося. Найбільш вагомий союзник у цьому плані – США. А саме їх сучасні Patriot та низка менш потужних засобів протиповітряної оборони. На жаль, інформація про постачання до України військової допомоги зникла з інформаційного поля. Можливо, союзники чогось очікують, але разом з тим факт є фактом – потенціал нашої ППО знизився, а ворог зосередив свої можливості і наступає. Гадаю, така гостра ситуація має вплинути на республіканську партію у конгресі США щодо прийняття відповідного рішення. Адже навіть якщо воно буде ухвалене, нам ще потрібен час, щоб вирівняти ситуацію. Вони мають це добре розуміти", - додає Ігор Романенко.

Чим може допомогти Європа?

Експерт каже, що зараз ми маємо більш активно працювати з американськими та європейськими партнерами.

"У нас є наземні сучасні зенітні комплекси SAMP/T спільного італійського та французького виробництва. Їх у нас невелика кількість, потрібно більше. А також європейські держави могли б налагодити постачання ракет до цих комплексів, а також інших зенітних засобів та боєприпасів для зенітної артилерії. Цим можна виправити ситуацію, яка склалася. Окремо, ми маємо виробляти власні ракети, але ця робота ведеться лише по окремим програмах і потужного результату поки від вітчизняного ВПК немає. Це теж потрібно мати на увазі", - додає Романенко.

Франція та Італія передадуть Україні сучасну ЗРК / Фото: Міністерство оборони Франції

Американські ракети на старі ЗРК

Військовий експерт зауважує, що є такий напрямок, як програма Franken SAM, за якої застарілі ракети отримують друге життя.

"Це стосується саме зенітно-ракетних комплексів старого зразка на яких можна використовувати американські ракети. Наприклад, ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", С-300. Такі програми є і вони реалізовані, питання впирається у постачання саме старих американських ракет. Для ЗРК "Бук" підійде морська ракета Sparrow. Для ЗРК "Куб" – ракета Sidewinder, а для С-300 підійдуть ракети від ЗРК Patriot. Питання лише, коли ці старі ракети поставлять до України", - розповідає Ігор Романенко.

Експерт додає, що ракети до Patriot окрім американців можуть виробляти японці. Вони мають необхідні потужності та технології.

"Варто розмовляти на цю тему з японськими союзниками. До речі, Україна планує у найближчий час підписати безпековий договір з Японією. Це може бути додатковим імпульсом для таких поставок. У нас також є комплекс NASAMS, він діє. Але і до нього потрібні ракети, які спільно з американцями виготовляє Норвегія", - додає Ігор Романенко.

Система Patriot / Wikipedia

Непередбачені витрати

Експерт підкреслює, що війна – це вимушені витрати боєприпасів. Особливо, коли країна увесь час захищається і відбивається від щоденних повітряних атак противника.

"Війна непередбачувана, тому, окрім захисту міст, у нас є вимушені витрати ракет. Пам’ятаєте період у лютому, коли ми масово знищували російські літальні апарати? Передусім літаки Су-34, які застосовували керовані авіабомби, особливо, під час захоплення Авдіївки. Для скидання КАБів ворог також удосконалює літаки Су-35. Тому нам потрібно було збивати ці ворожі літаки. Це вимушені витрати, яких неможливо уникнути", - зауважує Ігор Романенко.

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Картину б змінили європейські F-16

За словами військового експерта, складну ситуацію зі снарядним та ракетним голодом в Україні можуть вирішити американці, але для цього їм необхідно ухвалити суто політичне рішення.

"Вони мають надати можливість аби до України зайшли європейські F-16, які готові до такої роботи ще з минулого року. Це б допомогло нам змінити ситуацію з російською авіацією та повітряними атаками на мирні міста, вберегти сотні життів. Для цього, підкреслюю, потрібне лише політичне рішення. На жаль, в США з цим зволікають, напевно сподіваються, що ситуація в Україні зміниться сама собою і нам можна поки не допомагати, потерпимо. Тому сумнівно, що зараз вони дадуть питанню з європейськими F-16 "зелене світло". Вони й так затягнули його ще з минулого року. Але нам потрібно просувати цю ідею до США – це реальний вихід зі складної ситуації", - розповідає Ігор Романенко.

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

Час нагадати про винищувачі Gripen

Експерт додає, що ще у 2022 році в експертному колі активно обговорювали можливість передачі Україні потужних шведських винищувачів Gripen. Але шведська сторона не погоджувалася на це, бо Швеція мала тоді нейтральний статус. Хоча були дозволені тестові випробування Gripen за участі українських пілотів.

Винищувачі Gripen. Фото з ​​сайту saabgroup.com

"Зараз все змінилося – від 7 березня Швеція офіційно вступила в НАТО і стала 32 членом Альянсу. Тому, я вважаю, що настав час знову піднімати питання щодо літаків Gripen та нагадати про це шведським партнерам. Ці винищувачі менш вибагливі у використанні ніж F-16, але головна їх відмінність у тому, що вони можуть бути носіями ракет Taurus, що зараз для України дуже важливо. Тому варто знову розмовляти на цю тему з представниками Швеції, бо їх літаки допоможуть кардинально змінити ситуацію у повітрі та на фронті", - підсумовує Ігор Романенко.

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