Ракетний обстріл історичного центру Одеси: очевидці розповіли нові подробиці російської атаки

Ворожа атака по середмістю Одеси призвела до пошкоджень 19 пам’яток аріхтектури. З 7 потерпілих через п'ятничну атаку у лікарні досі лишаються троє. Комунальники разом із містянами наводять лад на вулицях і чекають на прибуття міжнародної місії, яка оцінить заподіяну ворогом шкоду. Найбільше від обстрілу постраждав старовинний готель, який перебував під захистом ЮНЕСКО.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Життя пані Тетяни з чоловіком, які поселилися в цьому готелі врятував випадок.

"Нам пощастило, що ми просто там не були, я зараз подумала що могло б статися та розплакалася", - каже Тетяна Періжок.

За годину до прильоту вони поїхали святкувати день народження онука. Про ракетну атаку дізналися з новин, коли приїхали до готелю побачили біля входу свою побиту автівку та фойє, завалене уламками.

Наслідки ракетного обстрілу готелю

"Воно ж там зсередини все пробито - з 5 по третій чи другий поверх. Невідомо чи речі цілі чи кімната вціліла, а у нас там залишилися усі документи і ключі і все", - каже жінка.

Коли пролунала повітряна тривога, понад два десятка постояльців готелю провели у бомбосховище. За кілька хвилин пролунав потужний удар. Після чого дві працівниці закладу піднялися подивитися що сталося з будівлею. Згодом одну з них рятувальникам довелося діставати з під завалів.

Готель, який в Одесі обстріляли окупанти

"Був другий приліт і це привело до того що її на території готелю прищемило. Дві співробітниці отримали незначні травмування, але що найважче те що у дівчат посттравматичний синдром, я думаю що вони ще довго не оговтаються від цього", - каже керівниця комунікації готелю Ірина Голосна.

В момент подвійного удару біля готелю були норвезькі дипломати і двоє американців з гуманітарної місії. Чоловіки розповідають, що добряче перенервували.

"Ми часом чуємо, як дрони літають до порту, як працює протиповітряна оборона, але це було, безумовно, набагато голосніше і навіть струснуло будівлю, де була і моя вагітна дружина. Моя дружина – українка і мої діти будуть українцями це так", - каже американець Кейн Кортоліно.

"Так, я провів багато часу в Києві, тому ми звикли до такого. Але не так близько, як ми були свідками тут. Ми ще не зустрічали таких, як українці, хто має більше стійкості, більше духу, тому ми тут аби якомога краще допомогти", - каже американець Крейг Рейнгерсон.

Через дорогу від готелю будівля філармонії, яка є пам’яткою національного значення і теж зазнала руйнувань. Удару вибухової хвилі не витримали цінні вітражі на вікнах.

Наслідки ракетного удару

"Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є саме Філармонія. Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", - каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

На удар по історичному центру Одеси вже відреагували в офісі ЮНЕСКО, там засудили ракетний обстріл, що спричинив пошкодження щонайменше двох старовинних будівель які перебувають під охороною конвенції. До України відправлять свою місію, яка оцінить збитки.

"Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування", - йдеться у заяві.

Комунальники й досі намагаються навести лад на поруйнованих вулицях. Постраждало майже 2 десятки будівель. Фахівці вивчають пошкодження і досліджують конструкції атакованого готелю. І хоч є побоювання що вони не витримають, власники готелю вже заявили, що планують відновити його. Адже ця старовинна будівля - одна з візитівок Одеси.

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