Ракетний обстріл Гуляйполя триває тижнями: до людей військові вперше змогли привезти гуманітарку

Саме заради цивільних, зізнається “Зевс”, щойно випадає вільна хвилина у перервах між боями та бойовим вишколом, він завантажує свій позашляховик під зав’язку і їде до людей.

Понад 60 разів впродовж лише однієї доби з артилерії, авіацією, застосовуючи безпілотники та реактивні системи залпового вогню, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Найважче було у прифронтових селах Пологівського району, біля Кам’янського, Оріхова та на Гуляйпіллі. Через інтенсивний ворожий вогонь, туди вкрай рідко дістаються цивільні волонтери. Натомість, там залишається дуже багато цивільних мешканців, які потребують допомоги. Отримують її від екіпажа “Зевса”, українського військового, який ще дитиною, у рідній Грузії відчув усі жахіття війни, а нині - у перервах між бойовою роботою розвозить цивільним найнеобхідніше, йдеться в ТСН.

У Оріхові дуже неспокійно, коли туди приїздять з допомогою військові. “Вчора фосфорними кидали. На сусідню вуличку прилетіло. Так як бахнуло, зарєво таке! Ми попадали, осколки полетіли”, - розповідають вчителька початкових класів місцевої гімназії Наталя.

Її школу розбили на друзки кілька російських авіаційних бомб на самому початку тижня, а напередодні снаряди, мало не знищили її будинок. “Раніше якось обстрілювали більше “Градами”, танками, пушками. А зараз, я не розумію чого, вони більше почали нас обстрілювати оцими ракетами, що з літаків”, - додає жінка.

Саме заради цивільних, зізнається “Зевс”, щойно випадає вільна хвилина у перервах між боями та бойовим вишколом, він завантажує свій позашляховик під зав’язку і їде до людей. “Зевс” каже, точно знає чому, люди не хочуть їхати з-під обстрілів. Багато років тому маленьким хлопчиком він сам бачив черги за гуманітаркою і, тоді ж вперше відчув, який потворний та паскудний “руський мір”. “Я це проходив! 91-го року, коли я жив у Грузії, ми теж отримували гуманітарку, коли війна почалася! Я це все чудово розумію. Я теж стояв, батьки стояли за хлібом, за гущенкою, за всіма заходами. Я ніколи не думав, що ми поміняємось місцями”, - каже військовий волонтер.

За паспортами під сувору звітність вони роздають з пів сотні продуктових наборів у Оріхові й мерщій їдуть у Гуляйполе, де люди діляться такими ж історіями виживання під снарядами. Гуляйполе росіяни останній тиждень обстрілюють безжально. Люди кажуть, до них гуманітарку привезли вперше. “Цих людей ми ще не бачили і вони говорять, що туди ще ніхто не приїжджав. І, ми радіємо, бо ми доправили гуманітарку туди, де ще ніхто не був”, - каже військовий волонтер “Маркус”.

Такі випадки, кажуть військові волонтери, одночасно і шокують і надихають, бо люди тут у відчаї, але і вірять у перемогу. “Ми вже не дочекаємось, коли вже той контрнаступ і вигнать їх всіх”, - кажуть місцеві.

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