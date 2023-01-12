Ракетний обстріл Херсона: стовп землі здійнявся на десяток метрів вгору, засипав квартири через вибиті вікна

Вибухи в місті не припиняются, вони тут регулярні і цілодобові.

У Херсоні росіяни напередодні встановили власний антирекорд, обстріляли місто понад 90 разів, йдеться в ТСН.

Зброя далекого ураження впала у місті просто посеред кількох багатоповерхівок у спальному районі міста. Вдарили окупанти об 11-тій ранку, коли люди вже не спали і повиходили з домівок.

В спальному районі міста просто посеред двох багатоповерхівок впала ракета. Після влучання вздовж і впоперек вулицю пронизувала обмежувальна стрічка, тут купи уламків, бите скло і чималих розмірів вирв.

Також читайте Росіяни кинули на Соледар найпідготовленіших “вагнерівців”, але українці щодня мінусують їх чи не сотнями

Росіяни застосували зброю далеких дистанцій і величезних руйнувань, її тип ще з'ясовують, та зрозуміло вже: еквівалент вибухівки сягає не одну сотню кілограмів. Очевидці розповідають, вибух був такої сили, що над кратером стовп землі здійнявся на десяток метрів вгору і пошкодив електродроти. Вибухом продірявило водогін, з під'їздів і квартир виривало металеві двері. З першого по останнього поверху уламками в оселях повибивало всі вікна.

Землю в квартирах довелося збирати лопатами, житло перетворилось на місиво. Коли правоохоронці зафіксували наслідки руйнування, відновлювати комунікації одразу прибули комунальники. Після обстрілу місто частково лишилося без світла.

Вибухи в місті не припиняются, вони тут регулярні і цілодобові. Окрім ракет, із лівого берега Дніпра окупанти накривають сюди “Градами”, мінометами.

Стріляти по Херсону безкарно чужинцям ніхто не дасть, переконують наші військові. По той бік Дніпра ворог несе чималі втрати і продовжує мститись цивільним. “За першої можливості покинути місто Херсон. Ми не втомлюємося це казати”, - зазначає начальник пресслужби тактичної групи "Грім" Дмитро Плетинчук.

Військові наполягають: найближчим часом лишатися мешканцям в місті не варто. Якщо на передовій хлопці до обстрілів готуються, мають хоча б бронежилет і каску, то ці засоби захисту усім мешканцям Херсона не нададуть.

Читайте також:

"Фантастичні плани Кремля": оборонці кордону з Білоруссю висловилися щодо можливого наступу

Жданов заявив, що в межах мобілізації Росія закрила кордони боржникам: "Завіса опускається"

Жданов розповів, де очікувати нового великого наступу Росії