Ракетний обстріл Одеси: що відомо про влучання та що кажуть місцеві (фото, відео)

Росіяни вночі вдарили по Одесі дронами, а зранку накрили місто стратегічною авіацією. Три російські ракети влучили в житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Ще п’ять крилатих ракет вдалося знищити в повітрі, але уламки падали на місто і спричиняли масштабні пожежі та руйнування. Один багатоквартирний будинок не підлягає відновленню, в іншому існує загроза обвалу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Ракетний удар по багатоповерхівках в Одесі

Окупанти 29 грудня влаштувала масовану ракетну та дронову атаку Одеси. Через це у місті загинуло 4 людей, є багато потерпілих. Місцеві, які пережили тяжку ніч, розповідають, як їм вдалось вижити. Жителька Одеси Людмила каже, що її врятувало те, що вона встигла забігти до ванни.

Російська ракета влучила між четвертим і п’ятим поверхами багатоповерхівки. Одразу почалася пожежа і весь квартал затягло ядучим димом.

Ракетний обстріл Одеси

Вибух був такої сили, що здригнулися не лише сусідні під'їзди – в будинках поряд повилітали усі вікна. Люди вибігали на вулицю, аби врятуватися.

"Чути було спочатку свист і одразу вибух. Потім - другий вибух. Все тряслось, вікна вибило", - каже мешканка сусіднього будинку Олена Япс.

Рятувальники гасили полум’я і водночас розбирали завали – не усі встигли евакуюватися. З під руїн неживими винесли трьох людей.

Ракетний обстріл Одеси

Що відомо про потерпілих

Швидкі доправляли постраждалих чи не в усі медичні заклади, окрім травм у багатьох отруєння чадним газом.

"До нашої лікарні було доставлено каретою швидкої семеро постраждалих, в тому числі була одна дитина 6 років. Зараз їх стан тяжкий усе необхідне лікування їм надається", - сказав медичний директор Одеської лікарні Вадим Стоєв.

Окупанти обстріляли 3-поверховий дім і школу

За кілька кварталів від атакованої 16-поверхівки ще одна російська ракета влучила в старий триповерховий дім. Тут теж під завалами виявили загиблу.

Сусідню багатоповерхівку врятував земляний насип. Школа сильно пошкоджена.

Ракетний обстріл Одеси

"Це щастя, що у нас канікули і не було дітей, просто щастя, що боженька нас береже з нашими ЗСУ та ППО. Районні адміністрації надають допомогу, закриваємо плівкою вікна, це першочергові протиаварійні роботи збираємо документи подаємо на відновлення", - каже міський голова Геннадій Труханов.

Внаслідок нічної та ранкової атаки росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок. Руйнувань зазнали близько 70 квартир.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги зранку 29 грудня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку області.

Відомо, що в Одесі ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало.

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