Ракетний обстріл Запоріжжя: нові подробиці цинічного вбивства 8-річного хлопчика і його матері

У Запоріжжі росіяни вдарили по готелю. На місці трагедії загинули 8-річний хлопчик та його мама, батько і 12-річна донька поранені. Контузій також зазнали двоє жінок, які булИ неподалік.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Росіяни ракетою поцілити по готельному комплексі, тут величезна вирва. У мить удару у приміщенні перебувала родина.

"Ось тільки що дізналися, що це наших знайомих. Загинула мама і хлопчик і одна дитина в реанімації, це господарі цього закладу", - каже жителька Запоріжжя Аліна Лятіфова.

Внаслідок ворожої атаки загинула 38-річна жінка та її 8-річний син - їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники.

44-річного батька і 12 річну доньку надзвичайники дістали з-під руїн живими. Чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Дівчинка - у реанімації в неї переломи, поранення та опіки.

"Дитина надійшла до нас у вкрай важкому стані. Це геморагічний шок, це травматичний шок, переохолодження. Дитина перебуває в реанімації і буде перебувати в реанімації. Стабільний, але важкий стан, який дозволяє вже проводити оперативне втручання. Це дуже великий шлях до одужання", - каже медичний директор обласної диитячої лікарні В'ячеслав Ткаченко.

Медики кажуть, дівчинці вдалось вижити, зокрема, завдяки надзвичайникам які вчасно надали допомогу їй. Один з рятувальників не відпускав дитину допоки її не звільнили.

"Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину не давала її деблокувати. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її допоки інші рятувальники не витягли його і дівчину, Андрій Сливка міцно тримав в своїх обіймах 12-річну дівчинку", - каже речниця ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева.

Рятувальник, який витягнув з-під завалів 12-річну дівчинку

До зруйнованого готелю знайомі приносять квіти, розгрібають уламки. Від вибухової хвилі у багатоповерхівках поруч посипалися вікна.

На місці ворожого удару працюють комунальні служби, фіксують звернення людей та допомагають затулити фанерами вікна.

Внаслідок терористичного удару в Запоріжжі ще дві жінки звернулися із контузіями до лікарні - повідомили в ДСНС, вони працювали на обʼєкті поруч із готелем. У місті пошкоджено 9 багатоповерхівок, обʼєкти інфраструктури та навчальний заклад.

Вирва на місці готелю

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

Читайте також: