Ракетний терор Росії по Україні триватиме: які цілі та ресурси має ворог

Днями очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна-агресорка Росія не буде розглядати пропозиції щодо переговорів, які передбачатимуть припинення вогню.

"Раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою", - заявив він.

Але на полі бою окупанти не досягли бажаного ефекту, безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Більше того, вони зазнали фактично нищівних втрат у техніці і в живій силі.

Наступальні дії закінчилися провалом. Противник змушений був перейти до активних оборонних дій. Утім, їм треба хоча би якісь "перемоги" продемонструвати власному населенню. У вигляді "переможних" реляцій будуть повідомлення керівництва окупаційної армії про нанесення чергових ракетних ударів по території України. Це для окупантів чи не єдиний можливий сценарій продовження активного характеру війни, який можна продати внутрішньому споживачеві.

Російські окупаційні війська будуть і надалі інтенсифікувати частоту ракетних атак по Україні. Для цього ворог має у своєму розпорядженні ще достатній ракетний потенціал різного типу.

Вони мають у достатній кількості як іранські безпілотники, так і крилаті ракети. На підтвердження цієї тези New York Times наводить оцінку від британської групи Conflict Armament Research, датовану ще листопадом 2022 року. За оцінкою експертів, для ракетних обстрілів України у листопаді 2022 року противник використовував Х-101, виготовлені у жовтні 2022 року. Це означає, що вже у листопаді 2022 року стало зрозуміло, що Росія може продовжувати виробництво крилатих ракет великої дальності, не зважаючи на весь комплекс санкцій.

Російська ракета Х-101 / Фото: armyinform.com.ua

Варто говорити про те, що dвід початку травня поточного року російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.

Росія обстрілює українські міста з різних напрямків та за різними траєкторіями, намагаючись вирахувати пробіли в обороні й обійти українську ППО. Спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім — комбіновані, із застосуванням крилатих і балістичних ракет.

При цьому, на "Шахеди" ми змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів. Враховуючи, що основу нашої ППО досі складають ще радянські системи С-300 і "БукМ1", то працювати змушені саме ними, хоча і є певний брак боєзапасу.

Зенітно-ракетний комплекс С-300 / Фото: wikipedia.org

До того ж, ворог використовує іранські дрони у нічний час, що зменшує ефективність використання мобільних груп для їхнього збиття. Не виключаю, що, крім радянської зброї, найімовірніше, в хід іде і західна зброя. А за нею росіяни полюють, оскільки використовують дрони-розвідники, які фіксують місця пуску наших ракет, які вони далі відпрацьовують атаками крилатих і аеробалістичних ракет.

За оцінками британської розвідки, РФ стала частіше залучати розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України. Йдеться про те, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати", – йдеться в огляді.

Дійсно, наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО. Для ворога важливо завдати репутаційного удару по американських системах ППО та довести ефективність своєї зброї.

Сучасна система ППО IRIS-T / Фото: Getty Images

Утім, варто говорити і про нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. Останні удари ракет і дронів є фактично стартом осінньо-зимової кампанії масованих ракетних атак по Україні. Інтенсивність ракетних ударів армії РФ із використанням БПЛА та крилатих ракет різного типу базування за останній місяць збільшилася в півтора рази.

До початку опалювального сезону залишилося мало часу, відсоток ударів буде ще більшим. Тактика терору проти цивільних продовжиться, і насамперед постраждає енергоінфраструктура.

Небезпеку для України становлять комбіновані атаки з використанням дронів-камікадзе. БПЛА перед ракетною атакою запускають із різних напрямків одночасно для виявлення систем ППО. Йдеться про тактику нанесення комплексних ударів, так звану "зіркову атаку", з використанням БПЛА та різноманітних видів високоточної зброї – "Кинджалів", "Калібрів", "Іскандерів" та інших.

Російська ракета "Калібр" / Фото: Associated Press

Ударами за останні дні ЗС РФ промацували концентрацію засобів ППО та як вони працюють. Зауважте, Ту-95 часто випускають по одній ракеті, а розраховані на вісім. Так ЗС РФ проводять навчання бойових екіпажів, їх натреновують для подальших масованих ударів.

Нагадаю, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що під час нічної атаки по Україні ЗС РФ підняли в повітря безпрецедентну кількість літаків.

Уранці 21 вересня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, 43 ракети випустили 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Приблизно о 06:00 ранку було завдано удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

"Ракети запускалися кількома хвилями. У повітряний простір України вони входили за різними напрямками, постійно змінюючи курс", — повідомили українські військові.

Держкомпанія "Укренерго" розповіла про наслідки першої за пів року масованої ворожої атаки. Частково були знеструмлені Рівненська, Житомирська, Київська, Дніпропетровська, Харківська області.

Про повторення атак військових РФ по українській енергосистемі попереджали в розвідці Міністерства оборони Великої Британії. За інформацією британської розвідки, Росія може накопичити великі запаси крилатих ракет повітряного базування.

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Росія вдається до масових ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України – ТЕЦ, ТЕС, трансформатори, розподільчі підстанції тощо. Подібними обстрілами Росія намагається схилити керівництво України до переговорів і політичних домовленостей.

Слід зауважити, що російські окупанти ще тривалий час будуть у змозі використовувати проти України високоточні ракети Х-47 "Кинджал". При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА. "Кинджал" є модифікацією ракет "Іскандер" для запуску з літаків, що надійшов до армії РФ у 2017 році. Про нього у 2018-му публічно повідомив Путін під час послання до Федеральних зборів.

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на підвісці / Фото: kremlin.ru

Платформою для ракетного комплексу є надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії МіГ-31. Дальність ураження цілі – 2000 км. Найбільша проблема протидії таким літакам полягає в тому, що запуски ракет вони здійснюють не з українського повітряного простору, і тому їх нереально збити.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що маса бойової частини Х-47М становить 500 кг, а швидкість ракети – понад 12 тисяч км/год. Боєприпас "Кинджалу" може бути як звичайним, так і ядерним. Після пуску з літака така ракета піднімається у верхні шари атмосфери і досягає максимальної швидкості при заході на ціль балістичною траєкторією.

У звіті НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік йдеться, що "Кинджал" не варто характеризувати як гіперзвукову зброю, але комплекс було включено до цього переліку через його здатність маневрувати по своїй балістичній траєкторії. І хоча Кремль заявляє, що ця ракета може розвивати швидкість 10 Махів, у звіті НАТО зазначено, що її швидкість, ймовірно, є набагато меншою.

Варто зазначити, що розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, уточнивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Тим не менш ракетні атаки з боку противника будуть продовжені. Якщо йдеться про прифронтові міста, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато. Ворог має в запасі до 3000 ракет до цього ЗРК, більшість з яких, однак відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані. При поточних темпах "відстрілу" наявних ракет до С-300 рашистам вистачить на роки війни. Тим більш, вони так заодно вирішать проблему утилізації своїх ракет.

Примітно, що те, що росіяни називають високоточною зброєю, насправді такою не є. За оцінкою спеціалістів, похибка є досить великою для ураження конкретних об'єктів і становить не менше 30 метрів. Орієнтовно, російські ракети вражають цілі в половині випадків.

Другий тип зброї, на якому я хотів би зупинитися – це "Іскандери". Це – оперативно-тактичні ракетні комплекси. Росіяни називають її основним ракетним щитом чи то головною відповіддю країнам НАТО. Першим практичним їх застосуванням з території рф були пуски по базах збройної опозиції в Сирії. А 24 лютого 2022 року відбулися більше 60 пусків по території України.

Власне пускові комплекси "Іскандер" можуть використовувати як крилаті ракети, так і квазібалістичні, дальність ураження яких – до 500 км. Це робить можливим їхнє використання в локальних конфліктах, як це відбувається наразі.

Російський ракетний комплекс "Іскандер" / Фото: commons.wikimedia.org

Скільки триватимуть ракетні атаки росіян?

Автори The Insider заявляють, що до війни рф виготовляла на рік до 225 балістичних та крилатих ракет усіх типів – Х-101 та Х-32, до комплексів "Калібр" та "Іскандер". Стратегічні ракети Х-555 сучасна рф не виготовляє, темпи виробництва по тактичним Х-59 — невідомі.

Змушений констатувати, що вже після повномасштабного вторгнення в Україну і посилення економічних санкцій, агресор знайшов обхідні шляхи й імпортує електроніку американського та європейського виробництва через треті країни.

За інформацією українського розвідтовариства, під час ракетного удару по Кривому Рогу у травні окупанти використовували ракети, випущені у квітні цього року.

За даними розслідування RUSI та Reuters, до 31 жовтня Росія імпортувала електронних компонентів на 2,6 млрд дол, з яких не менш ніж на 777 млн дол були вироблені західними фірмами, що фігурують у звіті.

Автори звіту вказують, що за час війни російська фірма "Прософт" здійснила 894 імпорти продукції компаній Harting, Trimble, TE Connectivity, Texas Instruments та Infineon Technologies. Їх логотипи були на деталях збитих російських ракет.

За словами радника Офісу президента Владислава Власюка, Україна активно обмінюється інформацією про знайдені західні компоненти в російських ракетах. Для припинення російських атак необхідно нейтралізувати випуск такої продукції, яка застосовується для військових цілей. Санкції потребують розширення списку деталей, поширення обмежень на треті країни та більшого контролю за дотриманням заборон.

Тому заспокоювати і казати, що в них вже немає можливості, це – відверта маячня. Нагадаю, свого часу представники ГУР та РНБО неодноразово наголошували, що "ракет у Росії залишилося на 2-3 масштабні обстріли".

Так, РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити їх виробництво.Останні ракетні обстріли росіян показали, що вони залежать або від загальної ситуації на фронті, або від якихось наших здобутків чи кроків на міжнародній арені.

Росія продовжуватиме тероризувати Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.

Україна отримала нові постачання зброї і боєприпасів, серед них є і нові системи протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – відзначив він.

Нагадаємо, колишній радник Залужного зі США спрогнозував, коли ATACMS будуть в Україні.

Автор: Д. Снєгирьов

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