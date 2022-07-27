Скільки ще триватиме ракетний тероризм Росії: полковник запасу відповів

Росія використовує ракетні обстріли для залякування українців, щоби вони натиснули на військово-політичне керівництво для ухвалення того, на чому наполягає Росія. Такий ракетний тероризм триватиме до останньої ракети, яка залишиться в РФ.

На цей момент протистояти цьому тероризму Україна може, лише використовуючи практично всю стару техніку радянську, яка дісталася їй ще від СРСР.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

"Реально Російська Федерація використовує ракетний тероризм у режимі залякування українських громадян, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво України для ухвалення тих моментів, на яких наполягає РФ. Для того, щоб ті регіони, які вона зараз окупувала, залишилися за нею. Ну, далі – денацифікація і де- – все решта. Звісно, ракетний тероризм продовжуватиметься до останньої ракети, яка залишиться в РФ", – сказав полковник запасу.

"На цей момент ми можемо протистояти цьому тероризму, лише використовуючи практично всю стару техніку радянську, яка нам дісталася ще від Радянського Союзу. Практично нічого нового, навіть модернізації літаків, нової авіоніки ми не проводили, тому що нічого практично в нас немає, окрім того, що було. Із переданих засобів протиракетної, протиповітряної оборони, то починаючи від ПЗРК, які отримали наші військові ще кілька місяців тому, це і Stinger, і Starstreak, – закінчуючи Stormer британськими, що зайшли нещодавно. Для того, щоб розуміти, що таке протиракетна оборона і як від ракети можна створити той купол, який зменшить кількість успішних ракетних атак, цей купол треба створювати з того, що в нас уже є", – розповів Світан.

На його думку, такий купол створити можливо, проте ніщо не може гарантувати цілковитого захисту від ракет.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські захисники почали частіше збивати ворожі ракети завдяки власним навичкам та професіоналізму, а не західній техніці.

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