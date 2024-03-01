Ракетний удар на Запоріжжі: що відомо про загиблого чоловіка та наслідки обстрілу (фото, відео)

Російська терористична армія по селу Юльївка Запорізької області запустила 4 ракети. Там окупанти вбили літнього чоловіка та поранили жінку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Окупанти вбили 70-річного Віктора Мірошника

У селі Юльївка Запорізької області окупанти потрощили чотириповерховий житловий будинок. На першому поверсі цього приміщення мешкала родина пані Людмили – жінка разом з онуком була в Запоріжжі, коли їй подзвонили сусіди і сказали, що її чоловіка поранено. Але згодом з'ясувалося - 70-річний Віктор Мірошник атаки не пережив.

"Я бігом зятя з роботи зірвала, ми поїхали. Через годину ми були тут, він лежав накритий, мертвий", - каже вдова чоловіка Людмила Мірошник.

Потерпіла від обстрілу

У шлюбі були 48 років, каже жінка, чоловік дбав про садок біля будинку, виноградник, вирощував фруктові дерева.

"Виростив свій виноградник, свій садок в нас хороший. Ягоди, фруктові дерева, малини з осені насадив дуже багато, казав, буде на весну дітям", - каже жінка.

Що відомо про наслідки удару

Внаслідок російської атаки постраждала також 68-річна сусідка загиблого. Вона вийшла на вулицю якраз перед прильотом ракети.

Більшість мешканців багатоповерхівки, яка постраждала через ракетний удар, виїхали звідси після початку повномасштабного вторгнення. Зоставалося 5 родин . Тепер цим людям мешкати ніде. Місцеві розгрібають завали та рятують вцілілі речі – з квартир виносять дивани, техніку, шафи.

Наслідки обстрілу

Хтось планує перебратись до родичів, іншим обласна влада пообіцяла надати безкоштовне житло в обласному центрі.

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Нагадаємо, 29 лютого російська окупаційна армія завдала авіаудару окупантів по одному із сіл Запорізького району. Росіяни випустили КАБи. Є жертви.

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