Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: в ОВА розповіли про загиблого та потерпілих

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що через ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі загинув один чоловік, кількість потерпілих зросла до 31 особи.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту ТСН на місці терористичного удару РФ.

"Сьогодні ворог здійснив 6 ракетних ударів. Один з них - по житловому будинку. На цю годину є 31 потерпілий, серед яких є три дитини. Є один загиблий, четверо людей перебувають у тяжкому стані. Зараз розгорнутий оперативний штаб, тут надають допомогу людям із розміщенням. Надається медична допомога потерпілим. Проводяться аварійні роботи. Після цього буде створена комісія, яка вирішить, що робити з будинком", - пояснив Малашко.

Ракетний удар по Запоріжжі 22 березня

Російські терористи у середу, 22 березня, випустили по Запоріжжі шість ракет. Одна із них поцілила по багатоповерхових житлових будинках. Також відомо, що одна з російських ракет влучила в дах будинку, але не вибухнула.

Володимир Зеленський відреагував на терор росіян та показав відео моменту влучання снаряда в будинок. Також він закликав світ до більшої "єдності та рішучості, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя українців".

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