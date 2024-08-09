Ракетний удар по будинку на Сирці в Києві: мешканці обурені тимчасовим житлом, яке їм пропонує влада

Міська влада Києва пропонує квадратні метри мешканцям понівеченого будинку на Сирці, куди 8 липня влучила російська ракета. Раніше заступник столичного мера В’ячеслав Непоп заявляв, що п’ятиповерхівку підключать до світла, газу й води. Але це можливо лише після висновку інструментальної експертизи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Люди розповіли про ситуацію зі зруйнованим будинком

Будинок на Сирці стоїть у руїнах після російського ракетного обстрілу.

"Я не дозволю заселяти сюди мешканців, щоб їх уже добити тих, які залишилися", – каже голова ЖБК "Сокіл" Тетяна Сокіл.

Пані Тетяну, голову кооперативу, пожильці лагідно називають мамою цього будинку. Люди кажуть, що радіють, що тоді вижили.

Ольга в цей час була на роботі і під час тривоги спустилася до бомбосховища. Вибух чула під землею.

"Хвилин через 20 я отримала смс від чоловіка: квартири немає, машини немає", – каже власниця квартири, яку знищили під час ракетного удару, Ольга Логовська.

Ольга Логовська

Напередодні ракетної атаки, в суботу, 6 липня, сім’я завезла до помешкання нові меблі.

Чисто й затишно було вдома і у родини Павленко.

"У мене в квартирі був ідеальний ремонт", – каже Катерина.

Її історію ТСН вже розповідала. Катерина – мама двох дітей. Чоловік загинув на війні. А тепер і їхнє майно розгатила російська ракета. Катерина з матір’ю та дітьми вижили, бо того трагічного понеділка гостювали у свекра за містом.

Внаслідок вибуху обвалився четвертий під'їзд. На другому поверсі у ванні ховалися 8-річна Настя, 10-річний Максим і їхня мама Зоряна. І це той випадок, коли правило двох стін не спрацювало.

В іншій квартирі мешкали мати з інвалідністю та її донька. На момент вибуху вдома були лише пес і кіт. Їм вдалося вижити.

"У мене майже пів квартири зруйновано. Не пошкоджено, а зруйновано", – каже Наталія Трипольська.

Жителі будинку на Сирці

Які помешкання пропонують людям у Києві

Тепер Наталя Трипольська з матір’ю, Катя з дітьми, а з ними й голова ЖБК Тетяна та інші пожильці зібралися біля небосягу в Голосіївському районі Києва. Тут міська влада пропонує їм тимчасове житло. Тим, у кого в сім’ї щонайменше троє людей, пропонують квартири-студії. А хто сам чи вдвох, як Наталія з матір’ю, отримують лише кімнату.

Квартира, яку пропонують людям

Всього із 75 квартир будинку на Сирці заяви на тимчасове розселення подали лише двадцять родин. Такі ж, як Ольга Логовська, на помешкання від КМДА претендувати не можуть.

"На мені рахується кусочок житла. То ото туди мені наша влада сказала – йди і живи. А наразі в тій квартирі живе інша людина. Я ж не можу прийти її вигнати", – каже Ольга Логовська.

Ольга прописана за іншою адресою, хоча зруйнована квартира – це її власність. Тепер, щоб отримати тимчасове житло, має виписатися, і тоді її заяву розглянуть, пояснює тимчасовий виконувач обов’язків голови Шевченківської РДА. Хоча всі розуміють, що ця родина в цей дім уже навряд чи повернеться.

"99%, що п’ятий – вціліла частина – точно буде зноситися. Я не думаю, що його якимось чином приєднають до нової конструкції між цим п’ятим та вцілілими під'їздами", – каже тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА в м. Києві Олександр Поповцев.

Поки ж постраждалі й досі не отримали ключі від тимчасового житла. Спеціальна комісія все ще досліджує п'ятиповерхівку. З її висновку стане зрозуміло: чи зшиватимуть роз’ятрені стіни, чи все ж визнають будинок аварійним. Вирок обіцяють повідомити до кінця літа.

Авторка: Ірина Кондрачук.

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилася на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 – це діти.

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