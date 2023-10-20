Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: наслідки і що кажуть люди, які пережили терор

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару по житловому будинку вщент зруйновано вісім квартир, п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро - в лікарнях. Майже два десятки людей досі не можуть повернутися до своїх осель.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Будинок у Запоріжжі, який пережив ракетний удар, уже підключили до комунікації. Його жителька Дарина Гонтар каже, що попри це додому повертатися ще не наважується. ЇЇ п'ятирічний син Платон дуже налякався нічних вибухів, тож поки родина живе у батьків. Жителька Запоріжжя каже, що через російський терор, її син відвідував психолога.

"Попрацювали трохи з психологом. Показали, розповіли що і як відбулося, щоб він не вигадував, що там блискавка чи грім", - каже Дарина Гонтар.

Дарина Гонтар

Того дня російська ракета забрала життя п'ятьох людей. Це - 23-річний Данило Коваленко та 20-річна Діана, які одружилися лише торік. Та подружжя Клименків, чиї тіла дістали з під завалів рятувальники, у них лишилося двоє синів.

23-річний Данило Коваленко та 20-річна Діана

П'ятеро людей, серед яких і мама загиблого Данила, з пораненнями у лікарнях. Їхній стан стабільний, повідомляють у військовій адміністрації.

Надзвичайники тим часом вже розібрали завали. Тепер встановлюють спеціальні конструкції, які мають укріпити будинок

Комунальники вивезли понад 250 тон уламків та сміття. Тепер допомагають закривати вибиті вікна. Зруйновану частину будинку посадовці вирішили законсервувати. Жителям зруйнованих квартир, яким немає куди повертатися, обіцяють допомогти.

"Вже переговорили з міжнародними організаціями щодо надання допомоги саме мешканцям будинку, це будівельні матеріали. Міська влада пообіцяла - як завжди будуть виплачувати по 10 тисяч гривень до часу, поки не буде відновлене житло", - каже начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Роботи тривають і у Покровському кафедральному соборі, що неподалік, в якому тієї ночі ворожі уламки потрощили вікна та фасад

"Найбільша проблема - це великий купол і чотири куполи. Вишка туди не дістане, треба альпіністи", - каже настоятель Святопокровського собору, протоієрей Олег Семенчук.

Протоієрей Олег Семенчук.

Роботи необхідно зробити якомога скоріше, аби сніг та дощ не наробили лиха всередині собору.

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Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня, від 01:33 по 01:48, завдала шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя.

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