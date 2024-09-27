Ракетний удар по будівлі поліції у Кривому Розі: подробиці російського обстрілу

Окупанти обстріляли будівлю поліції у Кривому Розі.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині на місці ракетної атаки досі триває рятувальна операція. Росіяни завдали удару балістикою по будівлях у середмісті. Там уже троє загиблих і шестеро поранених. Під руїнами ще може бути принаймні одна людина.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
Росіяни завдали ракетного удару по будівлі поліції у Кривому Розі. Кілька поверхів її вщент зруйновані.
"Частково зруйнована будівля, ведуться рятувальні роботи, під завалами можуть бути 3 особи", — каже начальник ГУ МВС Дніпропетровщини Олександр Ганжа.
Вибух пролунав о дев'ятій ранку. Через кілька хвилин після сигналу повітряної тривоги. Удар прийшовся на центр, а чула його половина міста.
На місці влучання одразу розгорнули пошукову операцію. Сюди прибули всі екстрені служби. Вибухом частину стін у будівлі наче відрізало, оголюючи чиїсь робочі кабінети. Подекуди встояли меблі та невеличкий прапор України на стіні.
Рятувальники по обіді дістали з-під руїн тіло жінки. Пізніше деблокують тіла ще двох людей.
Трьох поранених ушпиталили в стані середньої важкості. Ще троє — легкі. Окрім управління поліції, пошкоджено 23 приватні будинки, Здебільшого у них побиті дахи та вікна. Пошкоджено також три дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Побито понад 80 автівок, зокрема й машини поліції. 30 вересня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 27 вересня. Загиблі у Кривому Розі! Зустріч Трампа із Зеленським!
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