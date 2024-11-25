Ракетний удар по центру Харкова: що атакували росіяни і які наслідки "прильоту"

Російські окупанти атакували Харків напередодні. Вибухи пролунали, коли люди йшли на роботу.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Харків зазнав удару о 08:30, коли люди якраз йшли на навчання та роботу. Сирена пролунала вже після вибуху. Наразі відомо про 23 поранених, серед них є люди у тяжкому стані. Постраждалі отримали здебільшого уламкові поранення. Удар прийшовся просто у центр міста.

За попередніми даними, ракета С-400 влучила у двір посеред житлової забудови. Прокуратура повідомляє, що під удар потрапили майже півсотні будинків та щонайменше п’ять авто. Також постраждала будівля ЦНАПу, розташована у цьому кварталі. Там на момент вибуху перебувало чимало людей і саме серед них найбільше потерпілих. Це - і працівники центру, і відвідувачі.

"Це цинічний випадок тероризму. Ми розуміємо який час був, коли багато людей прийшли отримати послуги, коли люди прийшли на роботу. І це цивільна будівля, яка надає послуги містянам", - каже міський голова Харкова Ігор Терехов.

Ігор Терехов на місці удару

Зачепило також фасади будівель, вибито вікна у квартирах. Виникла пожежа, яку вже встигли локалізувати .Наразі на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки вибуху, допомагають постраждалим і підраховують збитки.

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Нагадаємо, сьогодні у центрі Харкова прогримів вибух.

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