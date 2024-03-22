Ракетний удар по ДніпроГЕС: чи є загроза прориву та яка ситуація в енергосистемі (фото)

Під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 22 березня завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Ворог, зокрема цілив і по об'єктах критичної інфраструктури, атакувавши Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворог застосував 151 засіб повітряного нападу проти України. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі – 55 безпілотників та 37 ракет: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; дві керовані авіаційні ракети Х-59.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки атаки по об'єкту "Укргідроенерго".

Через ДніпроГЕС перекрили рух транспорту

Як розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог цілеспрямовано цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових чи військової промисловості. Одним із таких об'єктів є ДніпроГЕС. Після атаки рух автівок греблею ДніпроГЕС перекрили.

За даними Міненерго, на місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Ситуація на дамбі станції контрольована.

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпровській ГЕС / Фото: Офіс Генпрокурора

На ДніпроГЕС є критичні пошкодження

Як повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, ДніпроГЕС у критичному стані — було два прямих влучання.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати", - уточнив він.

За його словами, зафіксовані влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

"Дві ракети прямим влучанням прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і влучила в опору. ГЕС-2 в критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює", – констатував Сирота.

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Наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку, що зі станцією ГЕС-2. Наслідки, які виникли в результаті влучання по ГЕС-1, зрозумілі.

"Хотів би одразу сказати, що загрози прориву дамби немає. Звичайно, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, але загрози прориву немає", – зауважив Сирота.

Як розповів в ефірі телемарафону керівник Департаменту Офісу Генпрокурора щодо протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім ракет. Там значні пошкодження.

"Тільки у саму ГЕС влучили вісіс разів, тобто вісім ракет влучили в цей дуже важливий для України об'єкт. Об'єкт, який містить не тільки потужну енергетичну складову, а й виконує інші функції нашої держави. І є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили. І всі ми розуміємо можливі наслідки. Україна вже переживала наслідки від ураження такого об'єкта", – сказав він.

Проте Юрій Бєлоусов наголосив, що наразі небезпеки для громадян немає. Але об'єкт справді виведений із ладу, ураження дуже значні.

Внаслідок атаки в жертви

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що ворожа ракета влучила в тролейбус з людьми, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС, є жертви. Це були працівники ДніпроГЕС.

Ракета влучила в тролейбус з людьми, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС / Фото: Офіс Генпрокурора

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, вранці 22 березня 2024 року військовими РФ попередньо було завдано 20 ракетних ударів по території м. Запоріжжя.

Дніпровська ГЕС зазнала пошкоджень та руйнувань. Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу. Кількість постраждалих встановлюється.

На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин росіян.

Чи є загроза прориву дамби ДніпроГЕС

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заспокоїв, що загрози прориву дамби немає. Наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку, що зі станцією ГЕС-2. Наслідки, які виникли в результаті влучання по ГЕС-1, зрозумілі.

"Хотів би одразу сказати, що загрози прориву дамби немає. Звичайно, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, але загрози прориву немає", – зауважив він.

Які наслідки для екології

Державна екологічна інспекція Південного округу повідомила, що внаслідок обстрілу ДніпроГЕС на Запоріжжі зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", – зауважили у відомстві.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпровській ГЕС / Фото: Держекоінспекція Південного округу

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпровській ГЕС / Фото: Держекоінспекція Південного округу

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпровській ГЕС / Фото: Держекоінспекція Південного округу

Яка ситуація в енергосистемі

За даними "Укренерго", внаслідок масованої атаки по Україні пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК, мережі обленерго.

Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська.

З метою підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав всі подробиці про наслідки та жертв атаки ракетами та дронами по Україні (фото, відео).

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