Ракетний удар по Дніпру: постраждав пологовий будинок (фото)

Міський голова повідомив, що є жертви.

У Дніпрі вранці 29 грудня внаслідок російського ракетного удару постраждали пологовий будинок та лікарня.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

"Пологового немає взагалі. Нема пологового", – кажуть очевидці на відео.

Ракетний удар по Дніпру

Ракетний удар по Дніпру

За попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракети, там повибивало вікна. Всередині спалахнула пожежа. Інформації про загиблих та постраждалих в пологовому наразі немає.

Ракетний удар по Дніпру

Втім, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкової масованої атаки є жертви.

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена по всій Україні, лунають вибухи. Залишайтеся в укриттях до сигналу "відбій".

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