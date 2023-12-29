Ракетний удар по Дніпру: постраждав пологовий будинок (фото)

Міський голова повідомив, що є жертви.
У Дніпрі вранці 29 грудня внаслідок російського ракетного удару постраждали пологовий будинок та лікарня.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
"Пологового немає взагалі. Нема пологового", – кажуть очевидці на відео.
За попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракети, там повибивало вікна. Всередині спалахнула пожежа. Інформації про загиблих та постраждалих в пологовому наразі немає.
Втім, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкової масованої атаки є жертви.
Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена по всій Україні, лунають вибухи. Залишайтеся в укриттях до сигналу "відбій".
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