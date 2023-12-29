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Ракетний удар по Дніпру: постраждав пологовий будинок (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ракетний удар по Дніпру: постраждав пологовий будинок (фото)

Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Міський голова повідомив, що є жертви.

У Дніпрі вранці 29 грудня внаслідок російського ракетного удару постраждали пологовий будинок та лікарня

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

"Пологового немає взагалі. Нема пологового", – кажуть очевидці на відео.

Ракетний удар по Дніпру / ©
Ракетний удар по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру / ©
Ракетний удар по Дніпру

За попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракети, там повибивало вікна. Всередині спалахнула пожежа. Інформації про загиблих та постраждалих в пологовому наразі немає.

Ракетний удар по Дніпру / ©
Ракетний удар по Дніпру

Втім, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкової масованої атаки є жертви.

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена по всій Україні, лунають вибухи. Залишайтеся в укриттях до сигналу "відбій".

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Дата публікації
Перегляди
6160
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