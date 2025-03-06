Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: розповіді очевидців та що відомо про загиблих

Російські окупанти атакували готель у Кривому Розі. Що відомо про наслідки обстрілів?

У Кривому Розі завершилася рятувальна операція на місці ворожого удару. Росіяни поцілили по місту напередодні увечері та влучили в готель у середмісті. Є четверо загиблих, понад 30 поранених.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Потужний вибух розтрощив готель та будинки поруч. Поранених людей дістають рятувальники.

Водій вантажівки Сергій каже, що якраз доправив товар з Київщини і зупинився на ночівлю у Кривому Розі, вечеряв у номері на третьому поверсі та дивом вцілів під час удару по готелю.

З розбитих будівель рятувальники вивели девʼятнадцятьох людей. Чимало поранених. Усю ніч і ранок безперестанку розбирали завали та шукали постраждалих разом з кінологами.

Загалом четверо загиблих - троє чоловіків та жінка. Це люди, що були вдома, у сусідніх будинках чи просто йшли до крамниці. Пані Наталя тужить за сусідкою. Сама відбулася порізами, коли квартиру розтрощило вибуховою хвилею.

Наслідки атаки по готелю

Незадовго до удару до готелю заселилися волонтери гуманітарної організації - громадяни України, США та Великої Британії - вони вціліли. Власник готелю каже: загалом усі гості та працівники вижили.

"Одна людина виходила вже на вулицю, а двоє стояли на рецепції. Вони лишилися цілі. Вискочили після вибуху на вулицю. Все. А ті люди, які були тут, сиділи в ресторані, в бані, хто в номерах - вони всі цілі", - каже він.

Це вже другий удар по готелю. Його росіяни вже потрощили восени, будівлю лише нещодавно відновили. Адміністраторка ресторану згадує. як рятувалися з колегами та відвідувачами.

"Вибух геть зненацька! Я за баром, рахувалася вже. І різко вибух! Я почала кричати: давайте всі на підлогу, за баром ми з дівчатами були, дві офіціантки та я. Кухарі якраз пішли ще десять хвилин до вибуху. Ну в люди в нас ще сиділи", - каже вона.

Внаслідок удару окрім готелю розбито пошту, понад десяток багатоповерхівок, зо два десятки авто та чимало крамниць.

Загалом понад три десятки людей поранено. Серед них - 13-річна дівчина та 17-річний юнак. У лікарнях лишається більш ніж два десятки постраждалих. Чимало з них - у тяжкому стані.

Сьоме березня у кривому Розі оголошено днем жалоби. На розбитих авто біля знищеного готелю ті, хто вижив, лишають побажання ворогам.

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