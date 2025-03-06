Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: розповіді очевидців та що відомо про загиблих

Російські окупанти атакували готель у Кривому Розі. Що відомо про наслідки обстрілів?
У Кривому Розі завершилася рятувальна операція на місці ворожого удару. Росіяни поцілили по місту напередодні увечері та влучили в готель у середмісті. Є четверо загиблих, понад 30 поранених.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
Потужний вибух розтрощив готель та будинки поруч. Поранених людей дістають рятувальники.
Водій вантажівки Сергій каже, що якраз доправив товар з Київщини і зупинився на ночівлю у Кривому Розі, вечеряв у номері на третьому поверсі та дивом вцілів під час удару по готелю.
З розбитих будівель рятувальники вивели девʼятнадцятьох людей. Чимало поранених. Усю ніч і ранок безперестанку розбирали завали та шукали постраждалих разом з кінологами.
Загалом четверо загиблих - троє чоловіків та жінка. Це люди, що були вдома, у сусідніх будинках чи просто йшли до крамниці. Пані Наталя тужить за сусідкою. Сама відбулася порізами, коли квартиру розтрощило вибуховою хвилею.
Незадовго до удару до готелю заселилися волонтери гуманітарної організації - громадяни України, США та Великої Британії - вони вціліли. Власник готелю каже: загалом усі гості та працівники вижили.
"Одна людина виходила вже на вулицю, а двоє стояли на рецепції. Вони лишилися цілі. Вискочили після вибуху на вулицю. Все. А ті люди, які були тут, сиділи в ресторані, в бані, хто в номерах - вони всі цілі", - каже він.
Це вже другий удар по готелю. Його росіяни вже потрощили восени, будівлю лише нещодавно відновили. Адміністраторка ресторану згадує. як рятувалися з колегами та відвідувачами.
"Вибух геть зненацька! Я за баром, рахувалася вже. І різко вибух! Я почала кричати: давайте всі на підлогу, за баром ми з дівчатами були, дві офіціантки та я. Кухарі якраз пішли ще десять хвилин до вибуху. Ну в люди в нас ще сиділи", - каже вона.
Внаслідок удару окрім готелю розбито пошту, понад десяток багатоповерхівок, зо два десятки авто та чимало крамниць.
Загалом понад три десятки людей поранено. Серед них - 13-річна дівчина та 17-річний юнак. У лікарнях лишається більш ніж два десятки постраждалих. Чимало з них - у тяжкому стані.
Сьоме березня у кривому Розі оголошено днем жалоби. На розбитих авто біля знищеного готелю ті, хто вижив, лишають побажання ворогам.
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