Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: скільки людей загинуло і що відомо про "приліт"

Окупанти вдарили ракетою по готелю.
Російські окупанти в готелі Кривого Рогу вбили чотирьох людей. Сьогодні у місті оголошено День жалоби.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної
"Руїни замість готелю, одного з найвідоміших у Кривому Розі. Близько опівночі по ньому прилетіла російська ракета. Двоє людей, чоловік і жінка загинули одразу. Кілька пожильців опинилися під завалами", - каже кореспондентка ТСН.
На світанку рятувальники змогли звільнити з під руїн 43-річну жінку. Під уламками готелю вона провела кілька годин. Сильно травмована, однак притомна.
Віктор Мірона зі своєю командою, працюють тут від ночі. Допомагають рятувальникам шукати людей під завалами, надають медичну допомогу.
"Після першої години ми знайшли 2 тіла. Не можливо було вижити, бо дуже тяжкі травми, відірвані конечності", - каже керівник громадської організації Віктор Мірона.
До пошуків долучили кінологів із собаками. Кажуть руйнування дуже складні. Важко працювати і людям і тваринам.
"Дуже складний завал, складний по пересуванню складний по складу пилу, багато скловати. І наші собаки тільки вчора приїхали з Краматорська, саме вони помогли знайти тіло, яке шукали багато годин", - каже Лариса Борисенко, керівниця пошуково-рятувального кінологічного загону.
На місці ракетної атаки працює важка техніка рятувальники також вручну розбирають завали. А навпроти готелю співробітники намагаються хоч якось привести до ладу розтрощене приміщення ресторану .
У лікарні залишаються двоє людей. Жінка, яку знайшли під уламками, у тяжкому стані в реанімації. 37-річний чоловік, якого витягли одразу після прильоту, у стані середньої тяжкості. Прогнози позитивні, кажуть лікарі, однак найближчі кілька тижнів поранені проведуть у медзакладі. Ще троє постраждалих після надання допомоги вже вдома.
Окрім готелю пошкоджені 4 багатоповерхівки, 6 магазинів та 8 автівок. 28 серпня у Кривому Розі День жалоби.
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