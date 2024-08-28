Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: скільки людей загинуло і що відомо про "приліт"

Російські окупанти в готелі Кривого Рогу вбили чотирьох людей. Сьогодні у місті оголошено День жалоби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної

"Руїни замість готелю, одного з найвідоміших у Кривому Розі. Близько опівночі по ньому прилетіла російська ракета. Двоє людей, чоловік і жінка загинули одразу. Кілька пожильців опинилися під завалами", - каже кореспондентка ТСН.

На світанку рятувальники змогли звільнити з під руїн 43-річну жінку. Під уламками готелю вона провела кілька годин. Сильно травмована, однак притомна.

Наслідки обстрілу готелю у Кривому Розі

Віктор Мірона зі своєю командою, працюють тут від ночі. Допомагають рятувальникам шукати людей під завалами, надають медичну допомогу.

"Після першої години ми знайшли 2 тіла. Не можливо було вижити, бо дуже тяжкі травми, відірвані конечності", - каже керівник громадської організації Віктор Мірона.

До пошуків долучили кінологів із собаками. Кажуть руйнування дуже складні. Важко працювати і людям і тваринам.

"Дуже складний завал, складний по пересуванню складний по складу пилу, багато скловати. І наші собаки тільки вчора приїхали з Краматорська, саме вони помогли знайти тіло, яке шукали багато годин", - каже Лариса Борисенко, керівниця пошуково-рятувального кінологічного загону.

Окупанти запустили ракету по готелю

На місці ракетної атаки працює важка техніка рятувальники також вручну розбирають завали. А навпроти готелю співробітники намагаються хоч якось привести до ладу розтрощене приміщення ресторану .

У лікарні залишаються двоє людей. Жінка, яку знайшли під уламками, у тяжкому стані в реанімації. 37-річний чоловік, якого витягли одразу після прильоту, у стані середньої тяжкості. Прогнози позитивні, кажуть лікарі, однак найближчі кілька тижнів поранені проведуть у медзакладі. Ще троє постраждалих після надання допомоги вже вдома.

Окрім готелю пошкоджені 4 багатоповерхівки, 6 магазинів та 8 автівок. 28 серпня у Кривому Розі День жалоби.

Наслідки удару по Кривому Розі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 28 серпня. 4 загиблих у Кривому Розі! Нові ліміти з картки на картку!

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