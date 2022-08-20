Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: рятувальники досі шукають під завалами людей

У п’ятницю, 19 серпня, у Харкові оголошено день жалоби за загиблими від російської ракети, яка вщент зруйнувала гуртожиток у центрі міста та пошкодила сусідні будинки.

Екскаватор загрібає та висипає у вантажівки все, що залишилося від триповерхової будівлі у центрі Харкова – цеглу, дерев’яні друзки, одяг та речі людей, які тут жили. З під завалів рятувальники вже витягли 15 тіл загиблих. Місцеві кажуть, десь там, у цій купі сміття, мають бути ще люди, або їхні тіла. Але надію знайти живих уже майже втратили.

Про це 19 серпня йдеться в сюжеті Олександра Загородного в ТСН.19:30.

За словами речника головного управління ДСНС в Харківській області Євгена Василенка, під завалами може знаходитися ще 3 людей. Однак, надії знайти їх живими уже мінімальні.

Одна будівля, колишній гуртожиток, зруйнований вщент, у сусідніх будинках вибито вікна, позривало дахи. Найімовірніше, росіяни запустили по Харкову ракету “Іскандер”, припускають місцеві рятувальники.

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Кажуть, цю ракету росіяни випустили з Чорного моря. Тобто вона пролетіла пів України, щоб вибухнути тут, в центрі Харкова і вбити два десятки людей.

Місцева мешканка не може стримати сльози, коли дивиться на власний під’їзд. Її щойно виписали з лікарні, але там у важкому стані залишається її рідна дочка.

“З донькою погано, в реанімації лежить. Пошкоджено обличчя, руки...” - каже вона.

Ще одна жінка беземоційно перераховує усіх мешканців, які вижили після удару.

Через телеканал "1+1" ці люди просять у місцевої влади допомогти поховати загиблих. Особливо просять за хлопця, який в одну мить втратив усю родину. Хлопцю 30 років і загинуло в нього 5 осіб: батьки, бабуся, тітка, двоюрідні брати.

Усіх цих людей вбила ракета, рештки якої відшукали рятувальники. Поліція проведе їх експертизу, щоб встановити її тип та звідки вона прилетіла.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, ракетою обстріляли гуртожиток. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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