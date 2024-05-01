Ракетний удар по Харкову: куди поцілили окупанти і що відомо про постраждалих та загиблого

Четверо поранених унаслідок атаки на Харків напередодні і досі у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Загалом через обстріл до лікарів звернулися 10 містян, ще один чоловік загинув на робочому місці. Одна з авіабомб влучила у транспортне підприємство, інша в гаражний кооператив. Одразу ж спалахнули пожежі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Окупанти влучили керованою авіабомбою у гаражний кооператив у Київському районі міста. Тут все потрощено, вигоріло. Одразу ж на місці зайнялась пожежа. Зараз сюди прийшли власники аби оцінити масштаб збитків. Руйнування дуже серйозні.

"Я приїхав подивитися. Ну, майже в мій гараж. Половина згоріла. Я спортом займаюсь і в мене там багато шин та дисків було. Автоспортивний інвентар. Половина згоріла", - каже житель Харкова.

Наслідки обстрілу Харкова

Також потрощена будівля транспортного підприємства, де в цей час працювали люди. Сюди було пряме влучання Серед співробітників є поранені. Один чоловік загинув. Йому було 24 роки. За даними поліції, він помер внаслідок уламкового поранення. Після удару на місці працювали слідчі та правоохоронці, збирали уламки. Як попередньо зазначили у прокуратурі - це був керований авіаційний боєприпас.

Окупанти знову обстріляли Харків

Влучання таких авіабомб зафіксували у Холодногірському та Київському районах. Загалом цього ранку поранення отримали 10 людей. Трьох жінок та одного чоловіка довелось ушпиталити. Вибухи пролунали вже за 6 хвилин після початку тривоги, тож влада просить спускатися в укриття одразу після оголошення про небезпеку.

Удар по Харкову

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Нагадаємо, у ніч проти 1 травня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб.

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