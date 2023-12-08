Ракетний удар по Харкову: що кажуть люди і які наслідки обстрілів (фото, відео)

Російські окупанти ракетами атакували Харків, через що двоє людей отримали поранення. Загарбники запустили по місту 6 ракет С-300 о 3:00. Влучання зафіксували у Холодногірському та Шевченківському районах. Постраждали багатоповерхівки, дитячий майданчик і десятки авто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

"Місцеві жителі, які пережили ракетний удар, кажуть, що їм страшно навіть згадувати про цю ніч. Одразу шість ракет запустили вночі росіяни по Харкову. 36-річна жінка та 25-річний чоловік отримали легкі поранення. А от пошкодження - у сотнях квартир. Люди обурюються - не встигають латати дірки після одного обстрілу, як знов треба братися за ремонт", - каже кореспондентка ТСН.

Вирва на місці удару

На одну із вулиць Харкова вночі прилетіло одразу дві ракети. Потрощило понад 3 десятки машин. Жителька Харкова Ірина каже, що у момент обстрілу жінка саме була у вбиральні. Це, зізнається, і врятувало її від поранень.

"Як бахнуло - я думала, що буде знову, але більше не було. Я так всю ніч і провела, боялась йти", - каже жінка.

Один із будинків не встигли відремонтувати - як сюди прилетіло знову. Люди знову беруться його латати.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки по Харкову 8 грудня / Фото: ДСНС України у Telegram

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Нагадаємо, загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові.

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